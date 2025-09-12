Donna Langley innrømmer at Fast & Furious-romscenen var en tabbe

På filmfestivalen i Toronto kom NBCUniversals styreleder Donna Langley med en sjelden offentlig unnskyldning for et av seriens mest kritiserte stunt. Hun innrømmet at rakettbilsekvensen i F9 - der Tyrese Gibson og Ludacris skyter en bil hele veien til romstasjonen - kanskje gikk over streken.

"Jeg er lei for at vi sendte dem ut i verdensrommet. Det var en tabbe, og vi kan aldri få den ånden tilbake i flasken", sa Langley under en samtale med festivaldirektør Cameron Bailey.

Likevel understreket hun at seriens virkelige styrke alltid har vært dens evne til å gjenoppfinne seg selv. Da Tokyo Drift slet med publikum - "vanskelig å tro i ettertid", bemerket hun - valgte teamet en myk reboot med Fast & Furious, der fokuset ble flyttet fra ren gateløping til verdensomspennende kupp.

Langley mente også at Vin Diesels skarpe instinkt for fanengasjement og hans tidlige omfavnelse av sosiale medier var nøkkelen til sagaens lange levetid. Den samme fansen bidro til å gjenopplive Michelle Rodriguez' rollefigur Letty etter massive protester.

Til slutt understreket Langley at seriens mangfoldige rollebesetning rett og slett er en del av dens DNA: "Det var aldri en diskusjon - Fast & Furious gjenspeiler den virkelige bilkulturen i Los Angeles."