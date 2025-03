Donnarumma lærer en verdifull lekse i fotball på den harde måten: Se aldri bort fra ballen

HQ

I gårsdagens vanvittige kvartfinale i Nations League var det kanskje ingen kamp som var mer begivenhetsrik enn Tyskland 3 - 3 Italia, der tyskerne straffet Azzurri på det groveste (5-1 sammenlagt ved pause), som Italia nesten snudde opp ned på i andre omgang. Til tross for innsatsen led Italia store nederlag, inkludert kanskje et av de mest surrealistiske målene i det siste...

Gianluigi Donnarumma har gjort seg fortjent til plassen som italiensk landslagskaptein, og denne sesongen har han vært utrolig god for Paris Saint-Germain, blant annet ved å redde to straffer mot Liverpool, men på søndag gjorde han en feil han kommer til å huske lenge, og det bør være en påminnelse for alle spillere, målvakter eller ikke, om å aldri distrahere seg selv og alltid holde blikket på ballen.

https://x.com/gioele_dechiara/status/1903909973991551477

Etter en heading gikk Donnarumma for å klage til dommeren. Som lagets kaptein har han rett til å snakke med dommeren. Han var imidlertid ikke klar over at ballen var i bevegelse: Joshua Kimmich spilte ballen raskt, og Jamal Musiala trengte bare å dytte ballen i et tomt mål.

Ifølge France 24 vil ballgutten som raskt spilte ballen videre til Kimmich for et kjapt konespark da han skjønte at Donnarumma var distrahert, en 15-åring ved navn Noel Urbaniak, få en fribillett til neste hjemmekamp og en autograf på ballen.