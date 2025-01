Donnie Yen kan regissere John Wick spin-off basert på hans karakter

HQ

I John Wick: Chapter 4 introduserte actionlegenden Donnie Yen oss for sin rollefigur Caine. Den blinde snikmorderen som har en fortid med Wick, var et av de beste tilskuddene til serien så langt, og Caine vil til og med få sin egen spin-off-film.

Donnie Yen vil selvfølgelig spille hovedrollen i denne filmen, men ifølge et nylig intervju med Collider kan han også være aktuell som regissør. "Jeg tror både fansen og studioet ønsker at dette skal skje, og vi får se," sa han. "Vi snakker sammen, og vi snakker intimt sammen. Vi får se hva som skjer."

Yen har rikelig med erfaring som regissør og skuespiller, men han ser presset i å skape noe for John Wick-franchisen. "Jeg har både ansvar og et press om at jeg ikke vil ødelegge franchisen", sa han. "Jeg prøver å gjøre mitt beste for å tilføre noe nytt til selve franchisen. Jeg ønsker ikke å senke forventningene til fansen. Jeg prøver å gjøre mitt beste, som alltid."

Yen har en annen regissørfilm på gang i The Prosecutor, som skal lanseres i år. Vi vet ikke når hans Caine-spin-off vil komme, men vil du se ham både som regissør og hovedrolleinnehaver?