«Don't Kill the Disc»-underskriftskampanjen har nådd 115 000 underskrifter i løpet av få dager etter at PlayStation bekreftet at de vil slutte med fysiske spill

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I forrige uke bekreftet PlayStation at de fra januar 2028 og utover vil slutte å produsere plater til PlayStation-spill. Siden da har vi hørt mange meninger fra ulike spillere, influencere, selskaper og andre, og det ser ut til at mange er imot tanken på at digitale spill skal være det eneste alternativet fremover. PNP Games, en kanadisk forhandler, ønsker absolutt ikke at plater skal gå samme vei som dronten, og har derfor laget en underskriftskampanje der de ber Sony om å beholde fysiske medier.

«En plate er et ekte spill du eier. Du kan låne den ut, bytte den, selge den videre, gi den i gave, samle på den eller gi den videre til barna dine. En eske med bare en nedlastingskode er ikke det samme. Det er en digital lisens i plastemballasje. Du eier den ikke,» heter det i beskrivelsen av underskriftskampanjen «Don't Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games» på Change.org. PNP Games understreker at de ikke ser på digitale spill som et problem i seg selv, men at det blir et problem når det er det eneste alternativet som tilbys spillerne.

Ifølge underskriftskampanjen har bortfallet av plater også vidtrekkende konsekvenser. «Dette handler også om arbeidsplasser. Fysiske spill støtter en hel bransje som en helt digital fremtid stille og rolig utrydder: forhandlere, distributører, produsenter, lager- og logistikkvirksomheter, markedet for brukte spill og innbytte, samt samler- og bevaringsmiljøet. Det dreier seg om tusenvis av arbeidsplasser og utallige småbedrifter. Å avskaffe fysiske medier fjerner forbrukernes valgmuligheter, svekker lokale økonomier og gir noen få plattformoperatører total kontroll over hvordan – og om – du kan få tilgang til spillene du kjøper,» heter det i beskrivelsen.

Sony har siden presisert at man fortsatt vil kunne kjøpe plater etter januar 2028, ettersom spill som gis ut før den tid fortsatt vil bli trykket på plate. Likevel vil dette fra og med det tidspunktet markere slutten for fysiske spill, i hvert fall på PlayStation-plattformen. Som 115 000 underskrifter på få dager viser, er dette ikke det mest populære tiltaket Sony noensinne har gjort, spesielt siden PNP fremhever at PlayStation i 2013 markedsførte og var stolt av ideen om at spillene du kjøpte, ville være dine for alltid.