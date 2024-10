Da jeg først så traileren for Netflix' Don't Move, ble jeg umiddelbart betatt av den. En stram skrekk-thriller med et veldig grunnleggende premiss som så ut til å ose av spenning og frykt. Hva mer kan man ønske seg? Det store spørsmålet med denne filmen er om den har nok kraft og kvalitet til å holde landingen, og etter bare å ha sett rulleteksten, er det tydelig at regissørene Brian Neto og Adam Schindler gjorde nok for å få denne filmen til å føles som en verdig seer.

Før jeg går nærmere inn på hvorfor du bør bruke 90 minutter på å se Don't Move i helgen, la meg gi deg et raskt sammendrag av handlingen. Kelsey Asbille spiller hovedrollen som en sørgende kvinne som, mens hun er på randen til å gjøre slutt på alt, møter en karismatisk mann ute i villmarken på Big Sur i California. Asbilles Iris oppdager snart at denne mannen er mer enn det man kan se, og etter et opprivende møte blir hun injisert med et lammende serum som tar kontroll over kroppen hennes og gjør den ubrukelig i løpet av 20 minutter. Dette setter i gang en enorm fluktforsøk, en flukt som nesten aldri går etter planen, men som lykkes så godt at Finn Wittrocks seriemorder Richard begynner å få panikk mens han jakter på Iris og håndterer alle uventede trusler som kan hindre ham i å nå sitt endelige mål om å utgyte hennes blod.

Det er et veldig grunnleggende premiss, og det er en av grunnene til at filmen fungerer så godt. Den kaster ikke bort tid og energi på flere fortellende tråder og karakterer, dette er en historie om morder og offer, og på denne reisen får vi oppleve en hel rekke virkelig anspente og urovekkende hendelser som får deg til å ville skrike mot TV-en mens du ser uvitende karakterer forsøke å finne ut av hva som egentlig skjer mens Richard spinner løgner og Iris kjemper for livet sitt. Og denne typen øyeblikk er det full av i denne filmen. Mellom scenen i hytta med Moray Treadwells Bill, øyeblikket på bensinstasjonen med den unge gutten og moren hans, og det beste av dem alle, den gripende og nesten frustrerende anspente delen med Daniel Francis' politibetjent Dontrell. Disse øyeblikkene i Don't Move er ikke skumle eller skremmende, men de er så utrolig anspente at man ikke vil se bort.

Selv om Asbille er filmens hovedrolleinnehaver, er det faktisk Wittrock som utmerker seg prestasjonsmessig. Dette skyldes delvis det faktum at Asbille tilbringer mesteparten av filmen i en paralytisk tilstand, mens Wittrock bruker hele sitt emosjonelle register i et forsøk på å portrettere den hengivne faren, den kjærlige ektemannen, og når han til slutt snubler og gjør en feil, glir han tilbake til tankesettet til en hensynsløs og forskrudd morder. Det er ikke en prestasjon som vil havne i skrekkens hall of fame, men den tjener absolutt sitt formål og gjør at man virkelig avskyr denne karakteren som Wittrock har fått i oppgave å presentere.

De fantastiske omgivelsene på Big Sur fungerer også som et fantastisk bakteppe for denne filmen, og gir filmteamet mulighet til å presentere noen utmerkede bilder. Det polariserende konseptet med å la en så forskrudd historie utspille seg på et så rolig og fantastisk sted fungerer godt, og gjør filmen til en fryd for øyet uten behov for CGI eller dyre postproduksjonstillegg.

Jeg vil si at tempoet av og til mister seg selv. Den delen av filmen der Iris løper for livet før det paralyserende middelet begynner å virke, ser ut til å fly av gårde, mens resten av filmen blir hengende etter. Jeg kan ikke unngå å føle at dette kjernepremisset ikke ble utforsket godt nok. Likevel, den raskere vendingen mot starten åpner døren til noen av de mer engasjerende scenene senere, samtidig som den sørger for at filmen ikke blir for lang og holder en stram spilletid.

Selv om det er klart bedre og dårligere øyeblikk i Don't Move, er det fortsatt en overbevisende thriller å se på. Skuespillerne er sterke, fokuset er stramt, kameraføring og miljøvalg fungerer godt, og den blir ikke for lang i maska. Netflix har tidligere produsert mye, mye dårligere filmer enn Don't Move, og ofte med større navn og til en dyrere penge.