Don't Nod anser Banishers: Ghosts of New Eden som en franchise

HQ

Banishers: Ghosts of New Eden hadde premiere 13. februar, og ble møtt med generelt positive anmeldelser inkludert oss) som berømmet alle de vanskelige valgene vi måtte ta, det unike konseptet og den fantastiske presentasjonen. Og vi kan faktisk få se mer av dette i fremtiden, ettersom Don't Nod anser spillet som en ny franchise.

Dette avslørte den narrative regissøren Stéphane Beauverger i et intervju med MP1st etter å ha fått spørsmålet om dette eventyret ble ansett som en engangsforeteelse eller noe å bygge videre på:

"Vi ser alltid på spillene våre som det første trinnet i en franchise. Som narrativ regissør er det en del av jobben min å tenke fremover på mulige fremtidige spill som utspiller seg i det samme universet. Men slike avgjørelser tas ikke bare av de kreative teamene, flere team er med i prosessen!"

Selv om dette definitivt ikke er en bekreftelse på at det kommer en oppfølger til Banishers: Ghosts of New Eden, øker det sjansene for at det skjer hvis det første spillet viser seg å selge godt, noe vi virkelig håper det gjør.