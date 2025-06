Don't Nod avduker nytt sci-fi-eventyr Aphelion

På Xbox Games Showcase avduket Don't Nod et nytt eventyrspill kalt Aphelion. Etter en kjapp Google-sjekk kan jeg bekrefte at Aphelion betyr det punktet i banen til en planet, asteroide eller komet hvor den er lengst fra solen.

En perfekt tittel for et spill der du ser ut til å være isolert midt på en ukjent planet, da. Don't Nods siste eventyr lignet mye på Deliver Us Mars og Deliver Us the Moon i de korte spillsekvensene vi fikk.

Mye løping, hopping og deler av et skip som smuldrer opp rundt deg. Men på slutten av traileren er det et hint om at alt ikke er som det ser ut til, og at vi er i for et mer skremmende eventyr enn vi først forventet.