Don't Nod ber oss forvise de døde i Banishers: Ghosts of New Eden i november.

Don't Nod har nettopp kunngjort lanseringsdatoen for sin kommende overnaturlige fantasy-actiontittel Banishers: Ghosts of New Eden. Den 7. november blir vi vitne til paret Antea og Reds kamp for å forvise de døde til sin verden og beskytte de levende i et land herjet av en ukjent ondskap.

Antea Duarte og Red McRaith er to forvisere, og de er også elskere, noe som lover å gi oss en følelsesladet historie som er et kjennetegn for studioet når Antea forvandles til en ånd og Red følger henne på jakt etter et middel for å snu situasjonen.

Banishers: Ghosts of New Eden slippes 7. november på PlayStation 5, Xbox Series og PC, og du kan sjekke ut den nye traileren nedenfor.