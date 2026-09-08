Don’t Nod er usikker på om selskapet vil kunne fortsette driften utover januar 2027

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De siste årene har den franske utvikleren Don't Nod stått overfor en tøff økonomisk kamp. Selskapet har gjennomført flere runder med nedbemanninger, alt som en del av kostnadsbesparende tiltak for å strømlinjeforme organisasjonen og sikre dens fremtid. Disse tiltakene har imidlertid i stor grad mislyktes, og nå står Don't Nod overfor en umiddelbar fare for å måtte legge ned virksomheten for godt.

I sin siste finansrapport nevner Don't Nod spesifikt «vesentlig usikkerhet knyttet til selskapets evne til å fortsette driften utover 31. januar 2027.»

Don't Nod forklarer deretter nærmere hvorfor denne bekymringen eksisterer, og viser til at utvikleren sliter med å oppnå en bærekraftig situasjon, delvis på grunn av «de økonomiske forholdene i videospillbransjen og dens finansiering».

Endringene som Don't Nod nå vil gjennomføre i et forsøk på å overleve denne turbulente perioden, innebærer at selskapet planlegger å si opp rundt 90 ansatte fra sin franske virksomhet, alt som en del av en prosess for å tilpasse hvordan den innenlandske produksjonen fungerer i bunn og grunn.

«Med dette i tankene omorganiserer DON'T NOD sin virksomhet i Frankrike rundt én enkelt produksjonslinje, der den nødvendige kompetansen samles for å sette i gang nye prosjekter før de nåværende produksjonene er fullført. Dette organisatoriske tiltaket har som mål å opprettholde en kontinuerlig strøm av prosjekter og støtte selskapets langsiktige vekst.

«Målet er å styrke konsernets driftseffektivitet ved å muliggjøre en mer effektiv ressursfordeling, avklare ansvarsområder og fokusere kompetansen sterkere på prioriterte prosjekter.»

Det er uklart hva dette til syvende og sist betyr for Don’t Nods kommende titler, men det eneste lyspunktet er at teamene i Montreal har fått tilført 2,6 millioner euro i økte utviklingsinntekter, slik at de kan fortsette å jobbe med et «fortellende spill basert på en stor Netflix-IP.»

Som avslutning på denne ganske bekymringsfulle finansrapporten uttalte Don’t Nods administrerende direktør og styreleder Oskar Guilbert: «Dette første halvåret bekrefter de store utfordringene bransjen vår står overfor. I et marked hvor finansieringen er mer selektiv og inntektene mer usikre, må vi tilpasse forretningsmodellen vår med klarhet og ansvarlighet. Tiltakene som vurderes i dag er vanskelige; vi er fullt klar over hva de kan bety for de berørte ansatte og sørger for at de nødvendige støttetiltakene blir iverksatt. Denne planen er imidlertid avgjørende for å sikre selskapets videre drift.»

Rapporten viser også at Don't Nods driftsinntekter for første halvår 2026 er ned 56 % sammenlignet med samme periode i fjor, til bare 6,1 millioner euro, med et salg på 3,5 millioner euro, hvorav mye kom fra PlayStation Plus, Game Pass og selskapets bakkatalog.