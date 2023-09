Don't Nod gir oss et nytt og lengre blikk på Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Nylig ga utgiveren Focus Entertainment og utvikleren Don't Nod oss en veldig lang titt på det kommende action-RPG-spillet Banishers: Ghosts of New Eden, etter at spillet hadde tatt opp en stor del av Focus Showcase. Du kan få med deg alt gameplayet ved å klikke deg inn her, og nå ønsker de to å gjøre noe lignende igjen.

Nå har nemlig en oversiktstrailer blitt publisert, og denne tar oss gjennom mange av spillets systemer og mekanikker samtidig som den viser frem en hel del ekstra gameplay.

Vi får vite mer om historien og hvordan Don't Nod sitt talent for historiefortelling står i sentrum i denne tittelen, og også hvordan hovedpersonene Red Mac Raith og Antea Duarte slår seg sammen for å møte spøkelser og gjenferd i kamp. I tillegg får vi en forsmak på hvordan beslutningene vil påvirke historien.

Husk å ta en titt på denne lange traileren nedenfor, og glem heller ikke å lese vår nylige forhåndsvisning av spillet.