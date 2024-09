Don't Nod om den episodiske strukturen til Lost Records: Bloom and Rage: "Vi likte å fortelle historier på en episodisk måte"

HQ

I en periode var vi vant til å se narrativt tunge eventyrspill fra utviklere som Don't Nod og Telltale debutere og bruke en episodisk struktur, der en ny del av historien ble sluppet hver eller annenhver uke. Dette har blitt mindre vanlig i disse dager, og i mange tilfeller har man gått over til en mer komplett og fullstendig lansering i stedet. Vi vil se dette i praksis neste måned når Deck Nine debuterer med Life is Strange: Double Exposure i sin helhet i slutten av måneden, men vi vil se en slags tilbakevending til en episodisk struktur i 2025 når Don't Nod lanserer Lost Records: Bloom and Rage.

Når jeg snakket om denne beslutningen om å bruke et episodisk oppsett hvor den første halvdelen av spillet kommer 18. februar og den andre 18. mars, snakket jeg med Don't Nod, der senior utøvende produsent Luc Baghadoust fortalte meg:

"Jeg tror vi likte å fortelle historier på en episodisk måte. Vi har gjort det med Life is Strange 1 og Life is Strange 2. Her var vi først ikke sikre på om det skulle være episodisk eller ikke, men [kreativ leder Michel Koch] tenker episodisk når han skaper spillet. Jeg tror du er en fan av TV-serier, og det ga mening på et eller annet tidspunkt at spillet skulle være episodisk. Vi vet at publikum liker det. Vi ville ikke ha for lang tid mellom episodene. Derfor tror jeg en måned er nok til at folk engasjerer seg, snakker om spillet, hva som kommer til å skje i den andre episoden, og så kan du fortelle en historie på en måte som skaper spenning, muligens rundt slutten av den første episoden. Vi håper folk fortsatt er begeistret for episodiske spill."

Vi får se om dette episodiske oppsettet holder stikk tidlig i 2025, når Lost Records: Bloom and Rage kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S.