Don't Nod ønsker å "sende en melding som en flaske i havet" med Jusant

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Jusant lanseres offisielt allerede 31. oktober 2023. Før spillet debuterer på årets mest uhyggelige dag, har vi også nylig fått sjansen til å forhåndsvise og spille litt av Jusant, i tillegg til å snakke med de medskapende direktørene Mathieu Beaudelin og Kevin Poupard under Gamescom-messen i Köln.

Som en del av intervjuet spurte vi duoen om Jusant har et budskap, og hvor viktig temaet miljøforvaltning og miljøvern var da de skapte tittelen.

"Ja, det var det helt fra begynnelsen av prosjektet, da vi skrev det og prøvde å skape det. Økologi var et av hovedtemaene, men mer enn økologi handler det mer om hvordan vi kan gjenoppta kontakten med naturen og det som omgir oss", sier Poupard. "Det er faktisk grunnen til at vi ikke plasserte spillet vårt i en realistisk verden. For oss er det sterkere å ha en slags metafor. Det er lettere å ha vårt eget univers fordi vi kan fortelle hva vi vil gjennom metaforen. Også metaforens allegori, det som representerer klatring, det å overvinne noe. Det kan bety hva som helst for hvem som helst."

Poupard legger til: "Hovedtemaet er å finne tilbake til naturen. Når alt kommer til alt, hvis folk vil se noe annet, hvis de vil snakke om det, hvis de vil ha en debatt om hva de forsto av spillet, er det en seier for oss, for vi vil ikke ha noen moral eller dømme folk. Vi vil bare sende et budskap, som en flaske i havet."

Beaudelin fortsetter: "Når det gjelder spillingen, sa Kevin tidligere at spillingen var den viktigste mekanikken i klatringen og hvordan man når et punkt. Men i selve spillets kjerne ligger det en annen mekanikk. Vi har en følgesvenn med oss, og dette er en ballast. Ballasten er vårt bånd til naturen. Den knytter oss til naturen. Ballastens gameplay er et ekko. Hvert ekko bringer naturen, faunaen og floraen tilbake. Vi ønsket også å knytte oss til fjellet og naturen gjennom spillet. Det var vår måte å legge budskapet i hånden på spilleren."

Se hele intervjuet nedenfor for å få mer informasjon om hvordan Don't Nod skapte klatremekanikken og hvordan selve tårnet er blitt en innflytelsesrik figur i fortellingen.