Don't Nod samarbeider med Netflix om narrativt spill basert på stor IP

Don't Nod og Netflix har signert en avtale om å lage et nytt narrativt spill basert på en "stor IP". Spillet, som er i en ukjent utviklingsfase, er under utvikling i Don't Nods studio i Montreal og vil bli utgitt av Netflix.

Don't Nod har mye ekspertise innen denne sjangeren, noe de bemerker i en finansiell rapport som beskriver første halvdel av året og hva de kan se frem til i siste halvdel av regnskapsåret. Ved siden av utgivelsen av The Lonesome Guild og Aphelion, bemerker Don't Nod denne Netflix-avtalen som noe de feirer som en "ny milepæl" i studioets historie, "som bekrefter sin posisjon som spesialist på historiefortelling for store IP-er og sin ambisjon om å utforske nye formater, inkludert skyspill."

Det største spørsmålet er selvfølgelig hvilken stor IP Don't Nod lager et spill for. Det er mange IP-er Netflix har til fingerspissene. Vi blir umiddelbart tiltrukket av slike som Squid Game, Stranger Things, Black Mirror og lignende, med tanke på at de er noen av streamerens større show, men det er vanskelig å si hvilken IP som passer best til et Don't Nod-spill.

