Don't Nod utgir Studio Tolimas håndtegnede eventyrspill, Koira

Det franske spillselskapet Don't Nod har kunngjort det andre tredjepartsspillet de skal utgi. Spillet, som har fått navnet Koira, er et håndtegnet eventyrspill som utvikles av belgiske Studio Tolima, og som skal fortelle historien om en skogsånd og valpen hans som begir seg ut på en musikalsk og magisk reise.

Vi har fått vite at skogens ånd vil stole på valpens ulike evner for å overvinne utfordringer og beskytte den mot farer, og at det blir en 2D-tittel med et originalt lydspor.

Spillregissør Ben Lega uttaler: "Koira er en stemningsfull opplevelse som utforsker temaet vennskap med en liten valp. Gjennom en gjennomtenkt og minimalistisk tilnærming kommer historien vår til live ved hjelp av en kraftfull kombinasjon av uttrykksfull håndtegnet grafikk og et gripende originalt lydspor. Dette spillet er vårt kjærlighetsbrev til mediet, og vi gleder oss til å fortelle mer om det."

Når det gjelder lansering, vet vi foreløpig bare at spillet skal lanseres i 2025, og at det i det minste kommer til PC via Steam.