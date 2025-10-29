Don't Nods kommende sci-fi-eventyr Aphelion ser spennende ut i ny trailer

HQ

Et av spillene som ble annonsert under sommerens ikke-E3 var den franske utvikleren Don't Nods (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden) kommende tittel Aphelion. Her følger vi to astronauter som under mystiske omstendigheter krasjlander på en uutforsket planet. Som om ikke det var ille nok, viser det seg at den er vertskap for en annen livsform som virker svært fiendtlig.

Under tirsdagskveldens ID@Xbox Showcase fikk vi en nærmere titt på spillet i en ny trailer, som du kan finne nedenfor. Neste år har det premiere på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og beleilig nok vil det være inkludert i Game Pass fra dag én.