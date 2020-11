Dontnod har seks forskjellige prosjekter under aktiv utvikling

Du ser på Annonser

Dontnod begynte virkelig å få oppmerksomhet etter det originale Life is Strange. Siden da har de laget flere suksesser, og nå ser det ut til at vi har mange flere spill fra denne gjengen i vente.

I et intervju med GamesBeat forteller nemlig CEO Oskar Guilbert at de har hele seks spill under utvikling.

"Our studio is growing, with six games in production now. Our recent releases have been very successful in terms of press reception and player reception. I'm very proud."

Hva kan det være? Vi kjenner jo allerede til at de holder på med å gjøre Twin Mirror klart til lansering i desember. Og de samarbeider dessuten med Focus Home Interactive på et prosjekt som mange tror er en oppfølger til Vampyr.