DOOM + DOOM II: QuakeCon brakte id Softwares klassikere tilbake med en stor nyutgivelse på alle plattformer

I går kveld startet QuakeCon, arrangementet som samler fans av id Softwares klassiske FPS-spill, og under gallaen gikk regissørene Marty Stratton og Hugo Martin på scenen for å kunngjøre en felles remaster av de to første Doom-titlene (1993 og 1994), i en utgave kjent som DOOM + DOOM II.

DOOM + DOOM II inkluderer en deathmatch-modus, online co-op og flerspiller med opptil 16 spillere online. I tillegg forbedret ytelse med 60 bilder i sekundet på alle plattformer, og for PC, PS5 og Xbox Series, 4K med 120 bilder i sekundet. Velg mellom det originale MIDI-lydsporet og IDKFA-lydsporet komponert av Andrew Hulshult for DOOM, samt det nye IDKFA-lydsporet for oppfølgeren. Modifikasjoner laget av fellesskapet støttes også.

Som om ikke det var nok til å si at dette er den definitive og mest komplette utgaven av disse klassiske førstepersonsskytespillene, inkluderer de også et nytt kapittel for enspillerkampanjen kalt "Legacy of Rust", laget i samarbeid mellom id Software, Nightdive Studios og MachineGames, med nye våpen og demoner å slakte.

Hva synes du, er du klar til å børste støv av det gamle Doomguy-kostymet ditt og dra ut og drepe litt?