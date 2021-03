Doom Eternal: The Ancient Gods Part II avslutter sagaen i morgen

Du ser på Annonser

Med tanke på hvor mye id Software og Bethesda har hypet opp Doom Eternal sin The Ancient Gods Part Two-utvidelse er det tydelig at de er stolte over hvor Doom Slayer-sagaen vil avsluttes, noe jeg kan forstå etter å ha sett dagens trailer.

For etter flere dager med ertende smakebiter har vi endelig fått det som viser seg å være lanseringstraileren for Doom Eternal: The Ancient Gods Part II, og både den generelle skalaen, fiendene og at vi skal få bruke en svær hammer kalt The Hellbreaker gjør det klart at utviklerne har tenkt å avslutte dette kapittelet med stil. Derfor er det også utrolig kult å vite at utvidelsen lanseres allerede i morgen overalt utenom Switch.