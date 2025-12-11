Doom-skaperen John Romeros nye skytespill er reddet, og sammenligner det med Elden Ring

HQ

Nylig ga Romero Games oss den uheldige nyheten om at utgiveren hadde trukket finansieringen fra sitt kommende FPS-prosjekt. Studioet, grunnlagt av Doom-skaperen John Romero og kona Brenda, ønsket å gi oss en ny vri på FPS-sjangeren, men et øyeblikk virket det som om vi aldri ville få se prosjektet.

I en tale på Salón del Videojuego de Madrid (via Eurogamer) bekreftet Romero at prosjektet var reddet, men sa også at spillet har blitt nesten fullstendig redesignet. "Vi starter ikke på null", sa den legendariske utvikleren. "Vi kan ta biter ut av og sette inn i et helt nytt indiespill. Vi har mange ting vi kan putte inn i spillet. Designet er helt annerledes, men teamet er veldig begeistret for det nye designet."

Prosjektet er mindre nå, men han håper at spillopplevelsen fortsatt vil være helt ny for folk. "Tingene du gjør i det, vil være nye for folk, på samme måte som det var en helt ny opplevelse å gå gjennom Elden Ring," sier han.

