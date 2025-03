Doom: The Dark Ages - Den ultimate enmannshæren begir seg ut på sitt hittil mest eksplosive korstog

HQ

Man skulle nesten tro vi var japanske turister. Så snart vi stiger ut av bussen, samler folk seg i en sirkel og finner frem telefoner og kameraer. Det er litt av et syn som møter oss. Jagdschloss Platte - Et renovert renessanseslott i den sørvesttyske byen Wiesbaden - ser utrolig vakkert ut på denne solfylte vårdagen, der vinden bare rasler forsiktig i de nye bladene på de mange, mange trærne som omgir oss så langt øyet kan se.

Men det er ikke de naturskjønne omgivelsene som tiltrekker seg oppmerksomheten. Midt i den idylliske hagen står en gigantisk statue av The Doom Slayer, kappekledd og utstyrt med et stort skjold og sitt ikoniske Super Shotgun. Det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid i dette siste forhåndsvisningsarrangementet før lanseringen av Doom: The Dark Ages om knappe to måneder.

Det tunge arbeidet har imidlertid blitt i Richardson, Texas, der id Softwares mer enn 200 ansatte for tiden legger siste hånd på den etterlengtede oppfølgeren til Doom Eternal fra 2020. Når vi kommer inn i slottet og går ned i en mursteinkjeller - opplyst av passende rød stemningsbelysning - blir vi ikke møtt av seriens utøvende produsent Marty Stratton, slik det var planlagt. I stedet introduserer han og spillregissør Hugo Martin spillet gjennom en forhåndsinnspilt videomelding.

En Grand Canyon av rynker i pannen glattet ut på rekordtid

"Dark Ages hviler på tre pilarer. Tre grunner til å spille det gjennom", forklarer de. Den første er "nyskapende FPS-spill." Så langt, så bra. Nummer to er "mer utforskning og progresjon", og det er her de første bekymringene oppstår. Selv om utviklerne forsikrer oss om at det fortsatt finnes "lineære, labyrintiske nivåer", introduseres det nå store åpne områder. Nyere skytespill som Gears 5 og Halo Infinite har forsøkt det samme trikset - uten hell, vel å merke - og det er ikke en designtilnærming jeg er en stor fan av.

"Når jeg kommer ut av kjelleren og setter meg foran PC-en, må ansiktet mitt vise en Grand Canyon av rynker i pannen."

Den tredje og siste pilaren er rett og slett "historien", som er viktigere enn noen gang før. Der den suverene rebooten av Doom og Doom Eternal fra 2016 lot deg absorbere historien gjennom logger og hologrammer, leverer The Dark Ages historien på filmatisk vis gjennom dramatiske mellomsekvenser, fylt med intens action og massevis av intriger. Kort sagt, det er ingen vei utenom historien, og jeg er spent på om Doom -universet tåler den store Hollywood-makeoveren uten at det blir for overdrevet.

I tillegg til å fortelle oss hvorfor vi skal spille Doom: The Dark Ages (noe som strengt tatt er litt overflødig med tanke på at mediefolk fra hele Nord-Europa har reist til Wiesbaden med dette ene formålet), går mesteparten av presentasjonen med til å introdusere Doom Slayers nyeste gadget, Shield Saw. I tråd med den nye taglinen "Stand and Fight", lar skjoldet deg stå stødig og parere de mange prosjektilene og slagene som stadig regner ned over deg. Igjen er det et dristig designvalg med tanke på at Doom (2016) hadde et tips som lød: "Å stå stille er døden. Hold deg i bevegelse så mye som mulig."

Det er mer historie i Doom: The Dark Ages enn noen gang før.

Idet jeg kommer ut av kjelleren og setter meg foran PC-en, må ansiktet mitt vise en Grand Canyon av rynker i pannen - introduksjonen har vekket så mange bekymringer. Vil de tre timene vi har med spillet være nok til å bli kvitt dem?

Svaret er ja. I aller høyeste grad.

Faktisk trenger Doom: The Dark Ages bare 0,1 sekunder for å overbevise meg. Det er omtrent så lang tid det tar å gjøre en Shield Charge. Du låser deg fast på en fiende med høyre museknapp, og i det sekundet du trykker på venstre museknapp, flyr du praktisk talt fremover og forvandler fienden til en blodsprut med skjoldet ditt. Doom: The Dark Ages er like intenst som sine forgjengere. Om noe, er det enda villere.

Det er omtrent 10 meter og 10 frames mellom de to skjermbildene ovenfor. Shield Charge-angrepet bidrar til å gjøre Doom: The Dark Ages like raskt, intenst og blodig som sine forgjengere.

Et skjold eller en sveitsisk lommekniv?

Forhåndsvisningen vår begynner - som det fullstendige spillet - på planeten Argent D'Nur, der du til tross for futuristisk teknologi fortsatt bor i gamle slott og kler deg som om det er renessansemesse. Helvetes demoner har angrepet planeten, og det er opp til deg, The Doom Slayer, å forsvare de beleirede innbyggerne og sende monstrene tilbake til dypet de kom fra.

Spillets første nivå er i stor grad designet som en slags treningsbane, der du lærer deg å skape kaos med skjoldet ditt, som raskt viser seg å være litt av en sveitsisk lommekniv.

I tillegg til den nevnte Shield Charge kan du også bruke skjoldet som en diskos og kaste det mot fiendene dine. Det svakeste kanonføde blir rett og slett skåret i to, mens de sterkeste demonene blir kortvarig lammet. Med sine roterende pigger ser skjoldet ut som en avansert boksåpner, og du kan faktisk til en viss grad bruke det slik. Hvis fienden har skjold eller metallpanser, kan du skjære panseret i stykker ved å kaste skjoldet, så lenge det allerede har blitt skadet av skuddene dine.

Du kan knuse fiendens rustning ved å kaste skjoldet ditt.

Etter å ha zappet og hogd meg gjennom den første delen i utkanten av bymuren, kommer jeg til en liten lukket gårdsplass. Her møter jeg for første gang en av spillets større demoner. Jeg innser raskt at kulene mine gjør liten skade, og at det å slå inn i styggedommen med en Shield Charge er omtrent like effektivt som å dunke pannen mot en vegg.

For å beseire demonen må jeg i stedet parere. Det er her spillets tagline - Stand and Fight - virkelig kommer til sin rett. Selv om du fortsatt kan bekjempe store demoner på tradisjonelt vis, er det ofte mest effektivt å stå oppreist og møte frykten.

"Utforskning har alltid vært en av Dooms styrker, og det er absolutt tilfelle her."

Når du holder høyre museknapp nede, løfter du skjoldet og minimerer skaden fra slag og prosjektiler. Hvis du parerer perfekt, får du til og med en gylden mulighet til å slå tilbake. Den angripende demonen vakler et skritt bakover, og enda viktigere, hansken din fylles med ladninger. Du kan i utgangspunktet angripe tre ganger med nærkampvåpenet ditt (først bruker du bare hendene, og senere får du også tilgang til en morgenstjerne), men ved å parere og slå tilbake kontinuerlig kan du banke selv de sterkeste demonene til pinneved.

Det går imidlertid ikke så bra på mitt første forsøk. Flere ganger må jeg skynde meg å hente noen av de mange livs- og skjoldpakkene som utviklerne generøst har delt ut til spillets første nærkamp. I den virkelige verden tar jeg en rask titt rundt meg - heldigvis har ingen sett den pinefulle kampen min - og skynder meg videre.

Det er ikke mangel på hemmeligheter i Doom: The Dark Ages.

Etter hvert som nivået skrider frem, får skjoldet også bruk for andre ting enn kamp. Ved å slå gjennom smuldrende vegger eller kaste det på brytere, låser jeg opp skjulte snarveier og hemmelige rom.

Utforskning har alltid vært en av Dooms styrker, og det er absolutt tilfelle her. Middelaldermiljøet skjuler hemmelige manuskripter, rikelig med gullkister og sjeldne gjenstander, og mange av samleobjektene gir tilgang til oppgraderinger som gjør livet litt morsommere i det lange løp. Dette inkluderer den nye ressursen gullmynter, som gir deg mulighet til å oppgradere våpen, skjold og fysiske angrep.

Men først og fremst er det gøy i seg selv å finne de mange hemmelighetene. Skjulte områder er naturlig integrert i banedesignet, og ofte må du kombinere flere av ferdighetene dine for å finne dem. Selv om jeg vet at tiden er begrenset og at jeg må begynne på nytt når det fullstendige spillet slippes, klarer jeg ikke å la være å støvsuge alle kriker og kroker.

Doom: The Dark Ages - Til tross for sine mer filmatiske ambisjoner - skammer ikke spillet seg på noen måte over å være et spill. Lysende pickuper og fargekodede prosjektiler lyser opp det mørke middelaldermiljøet, og spillets brukergrensesnitt gjør ingen forsøk på å skjule det. Til og med det gamle ansiktet som viser hvor mye skade du har tatt, dukker opp igjen.

Plass til å slippe løs din destruktive kreativitet

Vi er nå over 1000 ord inn i denne forhåndsomtalen, og utrolig nok har jeg ikke nevnt noen av spillets våpen ennå. Dette skyldes at vi til å begynne med har et relativt begrenset arsenal bestående av vår trofaste Pulveriser pistol og Combat Shotgun. Mot slutten av forhåndsvisningen slippes vi endelig løs i en av spillets åpne verdener, og her har vi tilgang til et arsenal som ville gjort de fleste EU-ledere misunnelige.

Doom har alltid handlet mindre om presisjon og mer om å peke deg omtrent i riktig retning. Som en forløper til Doom (2016) føles The Dark Ages noen ganger - og dette er en positiv ting - som en tilbakevending til det opprinnelige Doom, der du ikke engang hadde et omfang. For eksempel har Shredder våpenet et sikte som ser mer ut som et panoramavindu, mens det å treffe med det ikoniske Super Shotgun heller ikke krever mye presisjon, ettersom de fleste demoner - på nært hold - tar opp omtrent halve skjermen.

Våpendesignet i Doom: The Dark Ages er uten sidestykke. Hvert våpen er formet som et middelaldersk torturinstrument; en masse tunge metalldeler som alle jobber sammen for å levere så mye smerte som mulig.

Dette betyr ikke at våpnene ikke betyr noe. Tvert imot. Underveis bruker jeg sannsynligvis titusener, om ikke hundretusener, av kuler. Omtrent halvparten av dem avfyrer jeg i en dramatisk sekvens mot slutten av åpningsnivået, der jeg bruker en kanon til å slå ned en hær av demoner som prøver å angripe langs en strand. Den stasjonære kanonen er imidlertid et unntak, for ellers finner jeg ikke noe supervåpen som kan ta alle fiender med letthet, nei, det finnes ikke en gang en god gammeldags standardrifle som kan brukes i de fleste situasjoner.

Så jeg veksler hele tiden mellom våpen, og supplerer krutt og kuler med angrep fra skjoldet og morgenstjernen mens jeg hugger, hakker, zapper, skyter og smadrer meg gjennom de nærmest endeløse hordene av demoner. Det åpne nivået består av gjørmete og kupert terreng, fullpakket med fiendeformasjoner. Jeg foretrekker fortsatt de mer lineære, kuraterte nivåene, men jeg setter også pris på hvordan de store slagmarkene gir ekstra plass til å slippe løs den destruktive kreativiteten din. Ved å bruke Shield Charge strategisk kan du hele tiden veksle mellom angrep på nært hold og på avstand, og det er til og med god plass til å "strafe" rundt de store fiendene på ekte 90-tallsmanér.

" Doom: The Dark Ages fanger følelsen av å være en ustoppelig enmannshær."

Dessverre kan jeg ikke si så mye om hvorvidt utforskningen fungerer i de åpne nivåene. Min nevnte samlermani har ført til at tiden min i sandkassen er ekstremt begrenset. Jeg blir også drept flere ganger og må begynne helt på nytt, for selv om jeg har mange destruktive verktøy til rådighet, er helveteshordene mange og det finnes knapt et stille øyeblikk.

Hvis du vil overleve lenger enn meg, lønner det seg å holde et øye med spillets fargekoder. Alt som er rødt må unngås eller pareres, grønne angrep og prosjektiler kan avverges med skjoldet, mens lilla sirkler indikerer at du nå kan sette inn et spesielt kraftig nærkampangrep. Jeg skal ikke engang komme dit, men jeg tror gode spillere nesten kan spille Doom: The Dark Ages som et slags overstimulerende rytmespill.

De åpne områdene i Doom: The Dark Ages fungerer som et lerret som du kan fylle med blod og kroppsdeler som en annen provoserende kunstner.

Enmannshæren over alle enmannshærer

Doom: The Dark Ages fanger om noe følelsen av å være en ustoppelig enmannshær. Ikke bare støtter spillopplevelsen denne følelsen, det samme gjør historien.

Som nevnt begynner det hele med at planeten Argent D'Nur blir overkjørt av helvetes-tropper. Innbyggerne sender bønder etter hjelp; ikke til Herren, men til de mystiske, gudelignende romvesenene Maykr, som går i bane rundt planeten i en avansert romstasjon. Romvesenene har faktisk et verktøy som kan snu slagets gang - The Doom Slayer - men de nøler med å slippe ham fri. Han er rett og slett for mektig! Til slutt slipper de ham imidlertid motvillig fri, og vi lander midt i infernoet.

De rytmiske kampene foregår i et ekstremt høyt tempo. Heldigvis kan du leke DJ og justere nesten alle parametere i spillets innstillinger - for eksempel fiendenes sårbarhetsvindu eller prosjektilhastighet - for å skape akkurat den miksen som fungerer for deg.

Etter hvert som spillet skrider frem, begynner du å forstå skapningenes nøling. Den tause Doom Slayer ødelegger ikke bare demoner, han knuser alt på sin vei. Dette gjelder spesielt i det andre lineære nivået vi får prøve i forhåndsvisningen. Her spiller du som en Atlan - en gigantisk mech som får det du ser i MechWarrior eller Armored Core til å virke som en barnelek.

Sekvensen skiller seg ikke mye fra vanlig spilling. Du parerer eller unnviker angrep, og slår tilbake med motangrep eller en gigantisk kanon. Det er morsomt, enkelt og greit, og viktigst av alt, det blir ikke for mye av det gode - i hvert fall ikke i den sekvensen vi hadde gleden av å spille.

Det som virkelig imponerer er den massive ødeleggelsen. Armene dine knuser broer som kjempende soldater faller skrikende ned fra, mens beina dine forvandler stridsvogner og kanoner til skrapmetall. Hvem kjemper mot hvem? Du er hevet over slike betraktninger i ditt massive Altan. Det er ren ødeleggelse.

Atlan-mech'en er akkurat så morsom å kjøre som du håper.

Atlan -sekvensen fungerer som et pusterom. Handlingen stopper ikke opp, men for en stund kan jeg nyte de destruktive kreftene mine uten å måtte bekymre meg for å samle liv og skjoldpakker. Når jeg senere hopper opp på ryggen til en drage, sitter jeg igjen med en følelse av at dette er omtrent så bra som det kan bli, men dessverre viser dette seg å være den svakeste delen av forhåndsvisningen.

Igjen er det et visuelt fyrverkeri. Dragen glir majestetisk gjennom luften med letthet. Etter å ha ryddet unna noen flygende fiender, hopper jeg av og lander på et luftskip. Her kjemper jeg meg gjennom hettekledde kultister og dødelige demoner for til slutt å plassere en bombe. Sekunder før hele greia går opp i røyk og flammer, hopper jeg utfor kanten og lander igjen på ryggen av dragen. Ganske fantastisk.

Dragen er enkel og intuitiv å styre, for den flyr rett og slett mot siktepunktet ditt. Men det er problemer med skytingen. For det første er selve låsemekanismen ikke særlig presis, og selv når du faktisk har låst deg fast, gjør de monterte kanonene bare minimal skade. Trikset er at du må unnvike et grønt prosjektil og dermed kortvarig låse opp kritiske angrep. Men siden disse angrepene er få (og unnvikelsesmanøvrene heller ikke er særlig presise), ender du ofte opp med å sirkle rundt og rundt som et fly som venter på landingstillatelse. Og det er ikke særlig morsomt.

Det ser majestetisk ut, men dragen er litt skuffende. Forhåpentligvis vil den fungere bedre i det fullstendige spillet.

Hva bør id Software gjøre med tiden sin?

Ellers er mine tre timer med Doom: The Dark Ages intet mindre enn sublimt. Etter å ha tatt av meg headsettet og reist meg opp, tar det meg nesten et kvarter å finne likevekten. Så intens har opplevelsen vært. Alle mine forutinntatte frykter har ikke bare blitt gjort til skamme, de har blitt fullstendig utslettet av The Doom Slayer, som om de bare var nok en gjeng svake demoner.

Sjelden har jeg sett en forhåndsvisning som var så morsom, og sjelden har jeg sett en forhåndsvisning som var så teknisk solid. Uansett hvor mange fiender som var på skjermen eller hvor mange prosjektiler som fløy rundt ørene mine, var bildefrekvensen stabil i 4K og med nesten alle glidebrytere presset helt til maks. Selvfølgelig hjalp det at jeg spilte på en beist av en PC, men siden jeg ikke la merke til noen bugs heller, føler jeg meg ganske trygg på spillets tekniske tilstand.

Forhåpentligvis vil id Software bruke den neste halvannen måneden frem til lanseringen 15. mai på å finpusse dragen, ellers vet jeg ærlig talt ikke hva de trenger å bruke tid på. Doom: The Dark Ages virker som en sikker vinner, og til tross for navnet er det ingenting som tyder på at seriens gullalder er over.