Doom: The Dark Ages Forhåndsvisning: Større, tøffere og sintere

"I Doom ba vi deg om å løpe og skyte, i Eternal hoppet og skjøt du, og her vil vi at du skal stå og slåss."

Doom -seriens pratsomme kreative direktør Hugo Martin innleder demonstrasjonen av Doom: The Dark Ages med en uttalelse som gir meg lyst til å spille før jeg i det hele tatt har sett et sekund av de ferske spillsekvensene som ble vist for en samling av verdenspressen på tirsdag. Det er ord som hedrer det ikoniske studioet bak Wolfenstein 3D, Doom, Quake og Rage. "Stand and fight". Doom Slayer er nyfødt, Makers har nylig gitt ham de vanvittige superkreftene, og når vi nå spoler båndet tilbake, er det tydeligere enn noensinne at han var på sitt mektigste for flere hundre år siden.

Som vanlig er det demoner overalt, og Doom Slayer blir aldri ferdig med jobben sin. I det kommende The Dark Ages er det flere fiender enn spillserien noen gang tidligere har bydd på, og for å kunne redusere rotet og samtidig se voldsomt kult ut, har id Software utviklet et par nye spillmekanikker som ser ut til å passe perfekt til det middelalderske designtemaet. Denne gangen er det et Shield Saw -verktøy som kommer til nytte både når du blokkerer og parerer fiendeangrep, men også som et prosjektil som kan kastes ved hjelp av motorsagbladet (som er så typisk for spillserien) for å sage gjennom møtende rusk. Det er også mulig å bruke skjoldet som et verktøy for å slynge seg over passasjer som er for lange til å hoppe over, noe som får Doom Slayer til å se ut som en pansret, blodflekket, middelaldersk Spider-Man i et par av de sekvensene vi var vitne til.

"Du føler deg som verdens dødeligste flipperspill når du spretter rundt med Shield Saw og knuser demoner", sier kreativ direktør Hugo Martin.

id Software har utviklet en ny versjon av den interne motoren id Tech som nå kan gjengi større miljøer og flere fiender uten å bruke for mye RAM. Dette har ført til at The Dark Ages føles mer ekspansivt og tydelig mindre innelukket ut fra det jeg så, sammenlignet med både Doom (2016) og Eternal. Det er til og med utvalgte deler av hvert nivå som ifølge Martin er av sandkassetypen, noe som skaper nye utfordringer og, fremfor alt, muligheter. "Stand and fight" betyr alt annet enn superlineære kamper i trange korridorer. I stedet handler det om å ikke gi seg, alltid angripe og gjøre det på de premissene du selv synes er morsomst. Det virker som om det legges større vekt på valg i The Dark Ages enn tidligere, og rollespillelementene som var bakt inn i kampene i Eternal er borte.

Det blir ingen flerspiller- eller co-op-komponent denne gangen fordi spillerne ikke vil ha det, forklarer Martin. id har lagt all sin energi i selve historiemodusen.

Martin fremhever også det faktum at studioet lyttet til spillernes kritikk og innspill og bygget The Dark Ages rundt en skikkelig historie der mellomsekvenser, stemmeskuespill og motion capture-skuespill dannet et mer solid fundament. Etter det jeg så, ser skurkene mer onde ut enn noensinne, og seriens enkle mytologi ser ut til å ha blitt utdypet og utvidet betraktelig, noe som er svært velkomment. Eventyret begynner hjemme hos The Makers, der Doom Slayer (i likhet med Gears of War) sitter fengslet for en forbrytelse han ikke har begått. Et par minutter senere blir han løslatt og forståelig nok irritert, noe som fører til at han tar på seg en gigantisk Conan-lignende kappe og griper et av de nye middelaldervåpnene for å bringe død og ødeleggelse til underverdenen.

Vi får fly en drage i The Dark Ages og kontrollere en 50 meter høy gigantisk Atlan-mech med middelalderske våpen.

Doom: The Dark Ages Det ser fantastisk ut. Den virker større, stiligere, tøffere, sintere og mørkere. Musikken er fra Finishing Move, og den hørtes utmerket ut i materialet som ble vist. Gamle venner, nye fiender, balansen mellom godt og ondt skifter i løpet av spillet, noe som ser ut til å fungere veldig bra sammen med middelaldertemaet, så mye at jeg gleder meg veldig til den kommende lanseringen 15. mai.