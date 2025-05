Doom: The Dark Ages fysisk utgave krever nedlasting av hele spillet Bethesda har bekreftet at selv den fysiske utgaven av Doom: The Dark Ages ikke vil inneholde spillet på disk - spillere må laste ned hele spillet digitalt.

HQ Doom Slayer er tilbake, nok en gang klar til å drepe demoner og all annen helvetesyngel på sin vei. Men alt er ikke som det skal med den siste delen av den ikoniske spillserien - i hvert fall ikke for de som har investert i den fysiske utgaven. Det viser seg nemlig at disken egentlig er tom, og kun fungerer som en installasjonsnøkkel. Med andre ord kreves det en full nedlasting av spillet, uavhengig av om du har kjøpt det digitalt eller på plate. Det er en praksis som ser ut til å bli stadig mer vanlig, spesielt med den kommende Switch 2, der mange kassetter også forventes å fungere utelukkende som tilgangsnøkler. "Den fysiske utgaven av Doom The Dark Ages er i utgangspunktet et Switch 2 Key Card (uten å være på Switch 2). Det er litt data på disken, men mesteparten må lastes ned og kan ikke spilles av fra det fysiske mediet alene." Bethesda og id Software har ennå ikke kommentert hvorfor de valgte å gjøre disken til en ren nøkkel, men det vekker helt klart bekymring for dem som fortsatt verdsetter - og investerer i - fysiske utgaver. Hva skjer den dagen spillet ikke lenger kan lastes ned fra serverne? Hva tenker du om dette?