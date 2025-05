Doom: The Dark Ages Guide - Hvordan få våpen- og Slayer-skinn

HQ

Det er faktisk ikke så mange tilpasningsmuligheter i Doom: The Dark Ages... ennå. Du kan bare finjustere utseendet på våpnene dine og Slayer på mindre måter, og hvert skinn tilbyr bare en ny fargepalett og ingenting annet. Men hvordan låser du opp disse skinnene? Det er faktisk ganske enkelt. La oss snakke om våpnene først.

Våpen

Hvert våpen har fire skin-alternativer. Det første er basisdesignet Default for våpenet, som du får når du først skaffer deg våpenet i løpet av kampanjen. De tre andre er kjent som Revenant, Conqueror og Nightmare.

Revenant & Nightmare: Disse oppdages faktisk i løpet av historien og finnes som dedikerte hemmeligheter og samleobjekter i de mange tilgjengelige nivåene. Du må utforske litt, men vanligvis er det ganske enkelt å komme over dem.

Conqueror: Dette skinnet med bare gull krever litt mer albuefett, ettersom du først må komme langt nok gjennom kampanjen til å låse opp alle våpenoppgraderingene, deretter bruke de nødvendige ressursene på å skaffe dem, før du også fullfører Mastery Challenge som følger med når du bruker en Wraithstone på den siste oppgraderingen.

Hvis du trenger litt hjelp på denne fronten, kan du sjekke ut guiden vår som utforsker hvordan du kan krysse av for alle Mastery Challenges.

Slakter

Når det gjelder Slayer, er skinnene hans mye mer utfordrende å skaffe seg, da de er knyttet til vanskelighetsgraden du slår kampanjen på. Spreng gjennom historien på alle vanskeligheter, så får du Nightmare, men hvis du vil ha Revenant eller Conqueror... Vel, la oss gå mer i dybden.



Nightmare - Slå kampanjen på alle vanskelighetsgrader



Revenant - Slå kampanjen på Pandemonium-vanskelighetsgrad



Conqueror - Gjennomfør kampanjen på Ultra-Nightmare-vanskelighetsgraden



For de som ikke vet hva de to sistnevnte alternativene betyr, la meg oppsummere.

Pandemonium: Samme utfordringsnivå som Nightmare, bortsett fra at når du dør, kan Life Sigils (ekstra liv) bare brukes til å starte kapittelet på nytt, og ikke bare gjenoppstå og fortsette å spille. Hvis du går tom for Life Sigils og så dør, mister du kampanjen for alltid og må begynne på nytt...

Ultra-Nightmare: Samme utfordringsnivå som Nightmare, men hvis du dør, mister du den lagrede filen og må begynne på nytt. Jepp, dette er vanskelighetsgraden der du dør én gang, og spillet er over for alle som virkelig liker en brutal utfordring.

Nå er det verdt å si at det er Atlan og Dragon skins også, og når vi knekker hvordan du kan tjene disse - forutsatt at du kan gjennom aktiviteter i spillet - vil vi sørge for å oppdatere denne guiden.