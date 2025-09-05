Doom: The Dark Ages kjører i "83 bilder per sekund i gjennomsnitt" på ROG Xbox Ally X

HQ

Den 16. oktober begynner Microsofts bærbare Xbox-eventyr når de går sammen med Asus om å lansere ROG Xbox Ally, en bærbar spillcomputer med en Xbox-inspirert layout og menysystem, optimalisert for tjenester som Game Pass. Det blir en ganske dyr maskinvare (selv om det finnes en billigere versjon), men du får også mye ytelse for pengene.

Maskinvareekspertene hos Tom's Guide fikk muligheten til å se nærmere på enheten og presset den til det ytterste med et av de mest grafikkintensive spillene som finnes, Doom: The Dark Ages, et spill som er beryktet for å få datamaskiner til å slite. Til tross for dette ble de ekstremt imponert over ytelsen og konkluderte (transkribert av Pure Xbox) :

"Tallene jeg klarte å få er vanvittige. Jeg kjørte for eksempel Doom: The Dark Ages her, og med 1080p i Medium (innstillinger) og FSR slått på, klarte jeg å få 83 bilder i sekundet i gjennomsnitt.

"Gå videre til Gears of War: Reloaded, dette ble satt til en blanding av Ultra og High-innstillinger - det var bunnsolide 60 bilder per sekund. Disse tallene er uhørt høye for håndholdte spillkonsoller."

De avslutter med å si at "dette forandrer ALT". Det høres ut som om bærbar spilling kommer til å få et skikkelig løft neste måned. Planlegger du å skaffe deg ROG Xbox Ally, og i så fall hvilken versjon?