Doom: The Dark Ages og Revenge of the Savage Planet er i ferd med å bli lagt til Game Pass

Vi er seks dager inn i mai, og med det har Microsoft nå avduket en ny gruppe spill som er på vei til Game Pass - og det er en veldig fin måned som ligger foran oss, med et visst blytungt actionspill som midtpunkt. Det er imidlertid mye annet interessant for de som ønsker andre typer opplevelser.

Her er hva du kan forvente og når (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard ved lansering, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard) :



Dredge (Cloud, Xbox Series S/X, PC)



Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Xbox og PC) - 7. mai



Dungeons of Hinterberg (Xbox) - 7. mai**



Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series S/X) - 7. mai**



Metal Slug Tactics (Xbox) - 7. mai**



Revenge of the Savage Planet (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 8. mai*



Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Xbox og PC) - 8. mai



Warhammer: Vermintide 2 (Cloud og Xbox) - 13. mai



Doom: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 15. mai*



Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Xbox og PC) - 16. mai*



Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai



Politisimulator: Patrol Officers (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai



Abonnenter kan også se frem til fordeler og andre goder som Nature Lord Bundle for Metaball og Game Pass Bonus Perk for UFL, blant annet, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Som vanlig forlater også noen spill Game Pass, i dette tilfellet den 15. mai. Abonnenter har opptil 20 % rabatt på disse titlene frem til da, så sørg for å spille dem eller kjøpe hvis du vil beholde noen.