Doom: The Dark Ages Platinum Trophy på PS5 er nå tilgjengelig for kjøp

HQ

Få ting gjør meg mer sint som spiller enn å bli sittende fast i å prøve å få den siste prestasjonen / troféet i et spill og bli sittende fast eller ikke få varselet på grunn av en feil. Og raseriet kan gå til helvetes ende, slik det gjorde for spillere av Doom: The Dark Ages på PlayStation 5, men nå er vannet rolig igjen.

Bethesdas supportkonto indikerer at det er lastet opp en hurtigreparasjon for å fikse en feil som hindret spillere i å oppnå Berserker Trophy, så nå kan spillere som satt igjen med det troféet uoppnådd, gjøre det uten problemer, og antagelig kan mange av dem oppnå Platinum Trophy i id Softwares siste opus.

Så nå vet du det, hvis du har ventet på denne oppdateringen for å fullføre ditt middelalderske blodbad gjennom helvete i The Dark Ages, kan du gjøre det nå. Og hvis du planla å starte PS5-spillet ditt på det snart, vet du at veien til Platinum Trophy nå er feilfri, men ikke demonfri.