Doom: The Dark Ages – Revelation Forhåndsvisning: En «premium»-utvidelse kodet med Eternal, full av action og spenning

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Jeg kan ikke helt sette fingeren på hvorfor verken Xbox eller Bethesda virkelig ønsker å rette søkelyset mot utvidelsen «Revelations» til «Doom: The Dark Ages». Ja, det er bare en utvidelse av et actionspill som ble lansert i mai i fjor, men det er også et tillegg etter lanseringen som hevder å være omtrent like stort som de to «The Ancient Gods»-DLC-ene til «Doom Eternal» til sammen, og det er fortsatt en svært førsteklasses spillopplevelse, noe som betyr at det ikke kan ha vært billig å lage. Og likevel, bortsett fra en trailer på Xbox Games Showcase, har det vært lite oppstyr rundt prosjektet, selv om det lanseres om mindre enn en uke, den 7. juli.

Heldigvis var id Software og to av selskapets mest kjente ikoner, nemlig Hugo Martin og Marty Stratton, til stede for å gi pressen en guidet demo av «Revelations»-DLC-en, før de også ble igjen for en spørsmål-og-svar-runde. Det sier seg selv at jeg nå er mye bedre kjent med hva jeg kan forvente meg av denne utvidelsen, og jøsses, la meg bare begynne med å si at Doom-fans har noe å glede seg til.

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For det første blir vi fortalt at vi kan forvente en utvidelse som varer rundt 10–12 timer, og som id anser som en fullstendig «premiumopplevelse». Det er et eventyr som utspiller seg etter hendelsene i The Dark Ages, noe som betyr at det er ment å være vanskeligere enn hovedspillet, selv om de eksisterende glidebryterne og tilgjengelighetsfunksjonene lar deg tilpasse utfordringen slik du selv ønsker.

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Revelations vil også bli delt inn i to kjerneelementer. «Main Path» er den nye historien og den tematiske delen av utvidelsen, som utgjør rundt 60 % av helheten, mens «End Game» som følger etter, er en progressiv rekke aktiviteter som blir stadig vanskeligere og låses opp etter hvert som du fortsetter å overvinne tøffe mål. Disse «End Game»-oppgavene er alle satt til vanskelighetsgraden «Master» og låses opp så snart du har sett rulleteksten i «grunnspillet». Vi kan se frem til nye veier å utforske i nivåene, «Praetor Suit Encounters» som byr på intense arenakamper, «Slayer Trials» som byr på arkadelignende nivåer med poengelementer, gåter, nye ressurser og oppgraderinger, og til og med klassiske Doom-nivåer gjenskapt med moderne fiender og våpen, men ellers med det samme retro-utseendet. Og det er enda mer... Hvis du klarer å fullføre alt dette innholdet, vil du tjene en Astral Key for å møte en «uber boss», og hvis du beseirer denne trusselen, vil du tjene Master Arena Key for å få tilgang til de fire Master Arenas som regnes som «superintense kampområder». Hvis du er dyktig nok til å erobre disse, får Ripatorium også nye funksjoner og innhold som en del av versjon 3.0, noe som gjør det enklere enn noensinne å lage nytt innhold og nye møter.

«Dette er kulminasjonen av rundt et tiår med arbeid, et ekte eksempel på fremskrittene som ble introdusert i The Dark Ages og høydepunktet av spillopplevelsen som så mange forelsket seg i i Eternal.»

Naturligvis kommer alt dette i tillegg til nye, tilbakevendende eller forbedrede fiender, inkludert Archvile, Pain Elemental, Wizard, Purple Hellknights og Zombies, og til og med Spectral Whiplash. Det er seks nye nivåer å utforske i det større området rundt Slayer’s Hub, som er bygget på prinsippet om å gå tilbake og utforske områder på nytt for å finne hemmeligheter og ekstra godbiter. Martin beskriver disse nye nivåene som «ganske annerledes enn alt vi har gjort før», og også «noe av det beste arbeidet vi noensinne har gjort», der hvert nivå fungerer som en labyrint i Revelations. Forvent massevis av samleobjekter, en rekke oppgaver og utfordringer, og for å hjelpe deg med å holde kursen, introduseres et nytt målhjul slik at du enkelt kan navigere til neste mulighet.

Vi får også vite at siden Revelations utspiller seg etter The Dark Ages, betyr det at det ikke er noen drage ved navn Serrat å ri på, og heller ingen spillsekvenser med Atlas-mechen, ettersom id «ønsket å fokusere på Slayeren». På samme måte vil vi for det meste bruke de samme våpnene og verktøyene, med oppgraderinger knyttet til Slayerens drakt – et valg som gjenspeiler den narrative retningen om å tilby et «avgjørende kapittel» der vi følger Slayer mens han blir fratatt kreftene sine, kastet inn i limbo, og deretter sporer hans oppstigning og flukt, mens han brutalt river og sliter seg gjennom demoner underveis. Og vi har bevisst unngått å nevne Chain Spear frem til nå, da dette verktøyet ærlig talt ser ut til å være selve kjernen i det som gjør Revelations så spennende.

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Hvis mantraet til Doom: The Dark Ages var «stå og kjempe», ved å bruke Shield Saw til å forsvare seg og hugge gjennom fiender på et horisontalt plan, så ligger ideen bak Revelations mye nærmere den i Doom Eternal og dets «slå til og unngå»-lignende oppsett. Alt dette handler om introduksjonen av Chain Spear, det tredje nærkampsverktøyet som spillerne raskt kan bytte mellom sammen med Shield Saw og det grunnleggende nærkampsvåpenet du velger når du er i kamp.

Fremdriften i Revelations er knyttet til Chain Spear, og du må bli fortrolig med og dyktig i bruken av våpenet for å fullføre hovedbanen, med ulike oppgraderinger og forbedringer som oppdages gjennom hele Revelations-opplevelsen. Du trenger ikke å bruke det utelukkende, men du må bruke Chain Spear i en viss grad for å nå slutten av spillet, så vær forberedt på å utforske mer enn bare Shield Saw.

Når det gjelder hvordan Chain Spear fungerer, ser det ut til at den kan gjøre alt. Du kan slå og skjære med den for å bryte gjennom rustninger, kaste den for et angrep på avstand, parere og blokkere innkommende prosjektiler, og til og med bruke unike evner du samler opp etter hvert som historien utvikler seg for å bedre kjempe deg gjennom helvetes styrker. Og alt dette kommer i tillegg til unike «Glory Kills» og muligheten til å gripe tak og gli rundt i nivåene med «Meat Hook», som ikke lenger kun kan brukes når Slayeren har et «Super Shotgun» i hendene – noe som baner vei for enda større variasjon i skytingen.

Martin har ved flere anledninger forklart at Chain Spear ikke er lett å bare ta i bruk, men at «når du først har mestret det, vil du føle deg som en Jedi». Han legger til og med til at det er et verktøy som gjenspeiler den større utvidelsen, og at det er «verdt å bruke tid på å mestre» – noe fans må ha i bakhodet når de vurderer dets energisystem med tre barer, som bestemmer hvilke evner du kan bruke og når du kan bruke dem. Uansett ser Chain Spear rett og slett fantastisk ut og er et verktøy som virkelig er verdig Slayer selv.

Selv om jeg ennå ikke har spilt «Revelations»-utvidelsen, gir det jeg har sett så langt meg stor tillit til at dette vil leve opp til forventningene og bli en hit blant Doom-fans. Som Martin og Stratton forklarer, er dette kulminasjonen av rundt et tiår med arbeid, et ekte eksempel på fremskrittene som ble introdusert i The Dark Ages og høydepunktet av spillopplevelsen som så mange forelsket seg i i Eternal. Hvis du elsker Doom og likte fjorårets utgivelse, ser Revelations ut til å bli en utvidelse du ikke må gå glipp av.