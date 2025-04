Doom: The Dark Ages utøvende produsent forklarer hvordan sandkassenivåene fungerer

HQ

Mens den generelle konsensus rundt id Softwares kommende Doom: The Dark Ages er veldig positiv, spesielt etter den siste runden med omfattende forhåndsomtale, har den største bekymringen rundt spillet vært og er fortsatt de sandkasselignende åpne nivåene som bryter opp den mer tradisjonelle lineære Doom -stilen. Med denne unike og uortodokse ideen i bakhodet satte vi oss nylig ned med utøvende produsent Marty Stratton for å lære mer om disse sandkassenivåene, og hvordan de er innlemmet i Doom: The Dark Ages.

Til å begynne med forklarer Stratton hva vi kan forvente oss av disse nivåene.

"Jeg tror mye av det folk vil oppleve når de tar seg gjennom reisen i dette spillet, er... er en slags tempobrytere, og jeg tror, du vet, jo flere sandkassenivåer tillater... igjen, det er alt sammen ting som er iboende i Doom, de er en del av DNA-et. Og Doom var, jeg mener, du vet, å utforske nivåer og finne hemmeligheter var alltid en del av Doom. Så dette er igjen en slags moderne, ekspansiv versjon av det."

Kort tid etter gir Stratton noen eksempler på hvordan sidemålene og oppgavene vil se ut i de åpne nivåene.

"Du kan på en måte dra av gårde og finne en hule som lar deg finne en hemmelighet, løse et puslespill og få gull til å oppgradere våpnene dine og øke kraften din ytterligere, og du kan fullføre disse målene i hvilken som helst rekkefølge. Det er fortsatt en del av en lineær opplevelse, så det er ikke slik at vi sender deg ut i en åpen verden."

For å runde av saken snakker Stratton om hva du må fullføre i de åpne nivåene for å komme videre i historien, for de som ønsker å behandle The Dark Ages som en mer lineær og tradisjonell Doom -opplevelse.

"Jeg mener at det fortsatt er en slags lineær opplevelse fra det perspektivet. Så du har nivåene som dukker opp, og det er spesifikke mål som du må fullføre i mange av dem, og du kan fullføre dem i hvilken som helst rekkefølge, og så er det en haug med... Jeg vil ikke kalle dem sideoppdrag som er litt mer åpne, men, du vet, sideoppdrag eller fangehull du kan utforske eller hemmelige huler, den slags ting. Det er mest skatter og oppgraderinger og alle slags ting du kan finne, som igjen bidrar til at du kan oppgradere våpnene, skjoldet og nærkampvåpenet ditt. Så det er definitivt verdt å gjøre de tingene, men ikke alt er nødvendig. Men det er elementer, som i enhver god kampanje, ting du må fullføre for å komme deg videre i spillet og gjennom historien."

Du kan se hele intervjuet med Stratton nedenfor for mer om den storslåtte historien, mangelen på flerspiller og hva fremtiden bringer for Doom.