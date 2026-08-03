Doomsday nærmer seg! Seven ting vi gjerne vil se fra Marvel Cinematic Universe sin Doctor Doom

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Gjennom årene har jeg utviklet en viss forkjærlighet for tegneserier, noe du kanskje kjenner til hvis du leser Gamereactors «Lifestyle»-seksjon eller har sett tidligere artikler som 10 tegneserier eller grafiske romaner alle Marvel-fans bør lese». Poenget er at denne begeistringen for mediet har ført til at jeg har blitt enda mer engasjert i filmatiseringene, da jeg virkelig håper at de ulike karakterene og historiene blir presentert på en måte som gjør opprinnelsesmaterialet ære. For noen av de mindre kjente karakterene og hendelsene er en feil ikke det største problemet og kan rettes opp i fremtidige filmatiseringer, men for de store navnene og ikonene er det avgjørende at disse figurene blir fremstilt riktig helt fra starten av. Når alt kommer til alt, bør vi for enhver pris unngå en «Supergirl»-situasjon...

Dette bringer meg til formålet med denne artikkelen: Med « Avengers: Doomsday i horisonten tenkte jeg å sette sammen en liten sjekkliste over ting jeg gjerne vil se gjenspeilet i Robert Downey Jr.s versjon av Victor Von Doom, alt for å sikre at den legendariske karakteren blir mer av den fryktinngytende «God Emperor»-typen og mindre av det merkelige golem-lignende vesenet som ble portrettert av Toby Kebbell i den ærlig talt forferdelige filmatiseringen av «Fantastic Four» fra 2015.

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For det første har imidlertid både navngivningspraksisen og kommentarer fra Marvel Studios-sjefen Kevin Feige ved flere anledninger gjort det klart at det endelige målet med « Avengers: Doomsday og «Avengers: Secret Wars» fra 2027 vil være å filmatisere Jonathan Hickmans tegneserieserie «Secret Wars». For de som ikke er kjent med det, er «Secret Wars» en stor historie som i bunn og grunn rydder opp i det rotete Marvel-multiverset og gjør det til en mer sammenhengende enhet som deler elementer fra de ulike universene og rikene som fantes før. Dette skjer først gjennom et sammenbrudd i multiverset, før Doctor Doom, ved hjelp av stjålne Beyonder-krefter, setter sammen ulike elementer for å skape sitt eget forvrengte rike kjent som Battle World – alt før de overlevende heltene slår seg sammen, avdekker Dooms mesterplan og omformer universet til noe mer naturlig og gjenkjennelig. Det er egentlig ikke en spoiler å si at heltene til slutt lykkes (dette er tross alt en tegneseriehistorie), men prosessen har sin pris og krever også en allmektig versjon av Doom kjent som God Emperor Doom.

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Hvis dette er retningen vi til slutt er på vei mot – sannsynligvis ved slutten av «Doomsday» for å legge grunnlaget for «Secret Wars» – så er det klart at vi trenger en svært autentisk versjon av Doom som utgangspunkt. Her er altså syv egenskaper hos Doctor Doom som jeg gjerne vil se bli en realitet, basert på eksisterende tegneseriehistorier med mye fokus på Doom (Secret Wars, ulike serier av Fantastic Four, One World Under Doom – listen er lang).

1. Doom må ikke vise ansiktet sitt... under noen omstendigheter

La oss til å begynne med fokusere på masken. Doom viser ikke ansiktet sitt med mindre noen river masken av hans beseirede og livløse kropp. Dette er ikke noe man kan forhandle om. Med mindre det er en tilbakeblikk- eller opprinnelsesscene som går i dybden på hvordan Victor Von Doom ble Doctor Doom, vil jeg ikke se Downey Jr.s ansikt uten at masken skjuler det for synet. Alle som har sett Doom i tegneseriene, vet at en av hans viktigste svakheter er skammen han føler over sitt arrete utseende, der masken beskytter hans enorme ego og sikrer at ingen ser den knuste mannen under. Derfor, hvis vi får en Doom som ofte tar av seg masken til tross for konsekvensene, har filmatiseringen mislyktes. Når han er i Doctor Doom-form, skal masken være på... hele tiden.

2. Doom har ingen intellektuell motstander (selv om Richards tror han har det), og er en mester både i magi og vitenskap

Det andre poenget er at Doctor Doom til enhver tid må være en av de smarteste personene i rommet. Et av de mest skremmende aspektene ved Doom er at han har svært få konkurrenter når det gjelder ren intellektuell kapasitet. Det er en grunn til at Fantastic Four og Doom står så tett opp mot hverandre, og det er fordi den smarteste mannen i universet (Reed Richards) trenger en verdig motstander, og det er Doom. Han er en bemerkelsesverdig intelligent skurk, en karakter som kan kjempe på flere fronter, som skjuler sine sanne intensjoner bak lag på lag av triks og planer, og alt dette samtidig som han er en mester i både magi og vitenskap. Doom må være nesten umulig å beseire i en-mot-en-kamp, enten det er fysisk krigføring eller en kamp om kløkt, og det å ha en hær av velkonstruerte og dødelige Doom-roboter bidrar i stor grad til å sikre at selv heltegrupper blekner i sammenligning.

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3. Lag på lag: Dooms motivasjoner og metoder må aldri være åpenbare

På den fronten må Doom aldri avsløre sine intensjoner. Fra det øyeblikket vi møter Doom, er det avgjørende at vi aldri virkelig kjenner hans motivasjoner eller hemmeligheter. Han vil nesten helt sikkert utgi seg for å være en alliert, noen heltene kan slutte seg til, bare for å forråde dem når det passer ham best, og det er med dette i tankene at Doom ikke må være en endimensjonal skurk; han må ha lag på lag av intriger, komplotter, planer og utlagte feller, alt for at ingen virkelig skal vite hvor han står.

4. Han må kjempe for en sak som er noe beundringsverdig...

Og et annet lignende poeng: En av tingene som gjør Doom så fascinerende som karakter, er at han på en måte er beundringsverdig. Doom er uten tvil en skurk som er ondskapsfull og egoistisk, et vesen drevet av maktbegjær, men han har også gode ideer og ofte en sak man på en måte kan støtte. I likhet med Thanos, hvis planer om massemord var forankret i en forståelig sak, må også Doom være en motstridende personlighet å forholde seg til. Du vil ønske å hate ham, du bør hate ham, men samtidig vil det være øyeblikk hvor du ikke kan la være å spørre deg selv: «Har han et poeng?

5. …Men han har likevel øyeblikk der han viser sin vold, brutalitet og sanne natur

Men saken er denne: uansett hvor beundringsverdig Doom kan være i enkelte situasjoner, er han en skurk – en av de mektigste som finnes – og dette må bevises. Noen ganger er det nødvendig med en maktdemonstrasjon, og du har kanskje hørt historien om at Doom rev ut ryggraden på Thanos – noe i stil med dette ikoniske øyeblikket fra «Secret Wars» vil gjøre underverker for å bevise Dooms sanne makt og styrke, særlig hvis han når tilstanden som «Gudkeiser», noe vi virkelig håper han gjør hvis «Secret Wars» har til hensikt å være så autentisk som mulig. Et annet interessant eksempel kan være menneskeofring, siden Doom ikke nøler med å bytte liv mot makt. Å bevise sin brutalitet ved å ofre Franklin Richards, for eksempel, kunne være en slående og grufull måte å skaffe seg den kraften som trengs for å nå statusen som «God Emperor» og skape Battle World, spesielt siden Beyonder ennå ikke har blitt introdusert i Marvel Cinematic Universe. Så lenge Valeria Richards ikke blir rørt, selvfølgelig, siden Dooms guddatter er hans største skatt.

6. Doom er ikke bare Latverias leder, beskytter og frelser – han er også Jordens

Doom er ikke Doom uten folk å hylle sin makt over. Doom trenger et publikum å hovere overfor, et folk som feirer ham (hovedsakelig av frykt for konsekvenser), og det bør gjøres klart at denne befolkningen ikke bare er Dooms nasjon Latveria, men hele Jorden. Doom betrakter Jorden som sin planet og sitt rike, så det burde være en selvfølge at selv om makthaverne kanskje ser på Doom som bare lederen av Latveria, er han i sin egen oppfatning den rettmessige herskeren, lederen, beskytteren og frelseren av hele Jorden – en planet han bør få lov til å forme etter sin egen visjon.

7. En T-Rex som ridedyr ville ikke skade...

Til slutt, og dette er kanskje litt langt hentet, men Marvel Cinematic Universe elsker jo å omfavne det sprø og ville. Ville det ikke vært gøy om Doom, under sin avgjørende kamp mot heltene, introduserte en uberegnelig partner, en Doom-variant i form av en Tyrannosaurus Rex? Det kan virke latterlig, men i den nyeste «Fantastic Four»-serien dukket den legendariske Doomasaurus opp for å hjelpe Doom i kampene mot Marvels første familie, alt før de to vendte seg mot hverandre på grunn av et sammenstøt mellom egoene. Doom fikk til slutt overtaket på Dinosaur Doom, bøyde reptilets vilje til sin kontroll og brukte til slutt det dødelige beistet som et ridedyr under hektiske kamper. Så igjen, ville det ikke vært litt gøy å se Dino Doom dukke opp?

Har vi oversett noe? Er det andre viktige trekk du gjerne vil se gjenspeilet i Downey Jr.s versjon av Doom? I så fall, ikke glem å gi oss beskjed.