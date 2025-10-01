DoorDash introduserer en søt autonom robot for å levere varene dine

HQ

Gjør deg klar til å dele veiene med roboter som leverer varer til desperate forbrukere. DoorDash har avduket en ny autonom maskin som har som mål å akselerere lokal handel ved å navigere på veier, fortau og sykkelfelt.

Den er kjent som Dot, og når det gjelder hva du kan forvente av denne maskinen, DoorDash Labs medstifter og leder Stanley Tang, forklarer i en pressemelding følgende :

"Du trenger ikke alltid en stor bil for å levere en tube tannkrem eller en pakke bleier. Det er innsikten bak Dot. Gjennombruddet var ikke bare å gjøre den autonom, men å gjøre den pålitelig og effektiv for å dekke behovene til lokale bedrifter og forbrukere. Dot er spesialbygget for de millioner av leveranser vi utfører hver dag. Den er liten nok til å navigere i døråpninger og oppkjørsler, rask nok til å opprettholde matkvaliteten og smart nok til å optimalisere de beste leveringsrutene. Alle designbeslutninger, fra den kompakte størrelsen til hastigheten og sensorpakken, er tatt på bakgrunn av analyser av milliarder av leveranser på vår globale plattform og en forståelse av hva som faktisk er viktig for kjøpmenn og forbrukere."

Dot kommer ikke til å bli vanlig i byer over hele verden over natten. Det starter først med et program for tidlig tilgang i Tempe og Mesa i Arizona, men hvis alt går etter planen, håper DoorDash at Dot vil bli en del av "verdens mest omfattende økosystem for levering".

