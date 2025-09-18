Doritos er på vei til Hawkins for nytt Stranger Things-samarbeid

HQ

Vi nærmer oss den store avslutningen for Stranger Things, da i november kommer de første episodene for sesong 5, før de etterfølges av flere episoder den 25. desember, og deretter den store finalen den 31. desember.

Med dette kommer Netflix og Doritos til å kombinere en rekke nye produkter med tema rundt den overnaturlige serien. Ifølge Bloody Disgusting inkluderer dette unike chipssmaker som kombinerer den ikoniske Cool Ranch -smaken med Stranger Pizza. Det er også en annen chipsmak som er for Doritos Minis linje som også heter Glow in the Dark Spicy Sweet Chilli.

Men det er ikke alt, det er til og med Stranger Things Doritos dipper ute i naturen, inkludert en Black Garlic Dip, som fans i Storbritannia kan finne på Tesco. Den har en klissete og svart tekstur som minner litt om den klissete og foruroligende verdenen til Upside Down.

Vil du sikre deg noen Doritos Stranger Things godbiter når du ser sesong 5 av serien?

