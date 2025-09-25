Dorothy er i horisonten i Wicked: For Good sin nye trailer

HQ

Det første kapittelet av historien i Wicked ble en stor suksess for Universal, og ble til slutt en av de mest innbringende filmene i 2024, og en ganske stor hit blant både fans og kritikere. Så å si at interessen for det kommende andre og siste kapittelet er stor, er nok litt av en underdrivelse.

I november kommer Wicked: For Good på kino, og Cynthia Erivo er tilbake som Elphaba og Ariana Grande som Glinda. John M. Chu er tilbake i regissørsetet og leder en rollebesetning som også inkluderer kjente fjes som Jeff Goldblum, Michelle Yeoh og Jonathan Bailey.

Når det gjelder hva dette andre kapittelet vil utforske, vil det i utgangspunktet knytte filmen til The Wizard of Oz, ettersom vi får se teaser av ikoniske karakterer som Tin Man og Cowardly Lion, og også her den alvorlige nyheten (i denne sammenhengen, som "Wicked Witch", er Elphaba egentlig den gode fyren ...) om at en viss jente fra Kansas har falt fra himmelen.

Det fulle sammendraget for Wicked: For Good forklarer: "Elphaba (Cynthia Erivo), nå demonisert som The Wicked Witch of the West, lever i eksil, gjemt i Ozian-skogen, mens hun fortsetter sin kamp for friheten til Oz' tause dyr og desperat prøver å avsløre sannheten hun vet om Trollmannen (Jeff Goldblum).

"Glinda er i mellomtiden blitt det glamorøse symbolet på godhet for hele Oz, og hun bor i palasset i Smaragdbyen og nyter godt av berømmelse og popularitet. Under instruksjon fra Madame Morrible (Oscar®-vinneren Michelle Yeoh) blir Glinda utplassert som en sprudlende trøst for Oz, og hun forsikrer massene om at alt er vel under Trollmannens styre.

"Mens Glindas stjernestatus vokser og hun forbereder seg på å gifte seg med prins Fiyero (Olivier-prisvinner og Emmy- og SAG-nominerte Jonathan Bailey) i et spektakulært bryllup i Oz, hjemsøkes hun av separasjonen fra Elphaba. Hun forsøker å megle mellom Elphaba og Trollmannen, men forsøkene mislykkes, og Elphaba og Glinda kommer enda lenger fra hverandre. Etterskjelvene vil forandre Boq (Tony-nominerte Ethan Slater) og Fiyero for alltid, og truer sikkerheten til Elphabas søster, Nessarose (Marissa Bode), når en jente fra Kansas krasjer inn i alle deres liv.

"Når en rasende mobb reiser seg mot den onde heksa, må Glinda og Elphaba finne sammen en siste gang. Nå som deres unike vennskap er omdreiningspunktet for deres fremtid, må de virkelig se hverandre, med ærlighet og empati, hvis de skal kunne forandre seg selv og hele Oz for godt."

Du kan se den nyeste traileren for filmen nedenfor, i forkant av premieren 21. november.