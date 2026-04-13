På makronivå er det mange grunner til å sette pris på Outerloops Dosa Divas. En emosjonell historie om å knytte familiebånd på nytt, en matlagingspakke som er integrert i spillet gjennom en rekke minispill, en turbasert strategikamp som krever fokus og kontroll, men som aldri virker anmassende. Det er noen utmerkede pilarer som holder dette indieeventyret oppe, ikke minst kunststilen som ytterligere hyller den sørasiatiske inspirasjonen til prosjektet. Til tross for alt dette fremstår Dosa Divas også som et produkt av sitt eget potensial, ettersom hvert av disse viktige og typisk lovende områdene mangler den graden av finesse og dybde som kreves for å løfte hele prosjektet til neste nivå. Dosa Divas er, enkelt sagt, et interessant indiespill med store ideer som kanskje ikke helt blir realisert.

Premisset for spillet er å følge to søstre som vender hjem etter å ha vært borte i mange år, i et forsøk på å gjenopprette kontakten med familien og rette opp i fortidens urett. Den narrative substansen i hjertet av spillet fungerer og fungerer som en solid base å bygge en bredere opplevelse på, med familiens kjærlighet til matlaging og mat som limet som holder alt sammen. Du reiser rundt på en håndfull forskjellige steder, hjelper noen få lokale, møter en tidligere alliert og jobber for å reparere et forhold, alt mens du kjemper mot anonyme advokater og ledere ansatt av historiens overordnede skurk. Kort fortalt har den tredje søsteren i denne store familien, Lina, skapt et personlighetsløst matimperium som tar hjertet og sjelen ut av matlagingen for i stedet å fokusere på profittmarginer. Hennes ekspansjon og bedriftsvekst har gått ut over miljøet, og det er opp til deg, hovedpersonens søsterduo Samara og Amani, å rive ned dette hurtigmat-imperiet og nok en gang vise Lina hvorfor folk bør leve for å spise, i stedet for bare å spise for å leve.

Alt dette fungerer narrativt sett effektivt, selv om det kanskje er litt i overkant til tider. Som et middel til å drive historien fremover fungerer det, selv om noen av de mer bisarre elementene, inkludert de gudelignende matlagingsmechene, er mindre effektive på grunn av at fortellingen mangler litt finesse i å forklare dem. Jeg vil berømme den stemmegivne fortellingen og hvordan historien ikke henger seg opp i unødvendig fluff, men den kunne ha dratt nytte av en mer engasjerende form for historiefortelling enn enkle popup-bilder av karakterene med en stemmegitt dialogboks under, som et eksempel.

Dette er en annonse:

Ser vi på gameplayet, er det her de fleste av de halvferdige store ideene sniker seg inn, ettersom Dosa Divas vanligvis ikke gjør noe dårlig, det mangler bare den killer-ideen som er implementert på en måte du ikke kan unngå å beundre. Kampene foregår etter et turbasert strategisystem, der både ditt tredelte lag og de opptil tre fiendene angriper én gang i hver tur. Det er et grunnleggende typing-system på plass, knyttet til "smakene" i matlagingsmekanikken, der fiender vil ha en bestemt samling av typinger, og ved å matche angrepene dine med samme typing, kan du "fylle opp" en fiende og i hovedsak bedøve dem i noen runder. På toppen av dette er en Clair Obscur: Expedition 33-lignende pareringsmekanikk der du kan nøytralisere fiendens treff ved å time blokkeringene dine i riktig sekund. Så på papiret er det ganske mange ideer i spill som vi vet kan fungere harmonisk sammen, men i Dosa Divas tilbys hver av dem i kanskje deres mest rudimentære tilstand. Igjen, det er ikke et dårlig valg, det betyr bare at de forskjellige mekaniske ideene mangler slagkraft, og ikke en eneste skiller seg ut og imponerer. Du ender opp med å bare gå gjennom bevegelsene, uten å tenke på hvordan du nærmer deg hvert kampscenario, ettersom du vet at spillet aldri vil straffe deg for en dårlig beslutning eller feil timing.

Så er det matlagingssystemet. Det er basert på et ressursinnsamlingselement, der du utforsker de fire små nivåene, finner ingredienser på bestemte steder eller kjøper mer eksotiske ting fra en handelsmann, og deretter bruker disse til å lage definerte oppskrifter. Matlaging er så enkelt som å putte de riktige ingrediensene inn i en oppskrift, fullføre raske WarioWare-lignende minispill, som det bare finnes rundt fem av, og deretter bruke retten til å fullføre ordrer (sideoppdrag) eller som helbredende gjenstander i kamp. Igjen, fra et overordnet perspektiv fungerer alt dette, men det er også implementert på en så rudimentær og enkel måte at det aldri helt etterlater et inntrykk eller gjør at noen kjernemekanikk eller designvalg skiller seg ut som det spilldefinerende elementet.

Dette er en annonse:

For meg er dette hele historien om Dosa Divas. Det er et spill her med øyeblikk av kvalitet som skjemmes av enkelt innarbeidede ideer. Det er et nivå- og attributtforbedringssystem som ikke trenger å være til stede, det er små nivåer å utforske som byr på lite av interesse utover hovedhistorien, det er et ferdighets- og progresjonstre som føles mer som en overtanke enn et sentralt designelement ... Du skjønner poenget.

Når det gjelder et komplett spill, slipper Dosa Divas faktisk ikke ballen noe sted. Alle funksjonene som Outerloop har inkorporert fungerer etter hensikten, og selv om det er litt jank i bevegelsen og utforskningen, er det et generelt godt sammensatt spill. Men det føles også som om det kunne ha vært mye mer her, eller rettere sagt, et større fokus på noen få designfunksjoner og en eliminering av andre for å skape en mer raffinert kreativ visjon. Slik det er nå, er Dosa Divas et helt akseptabelt spill, men det hadde potensial til å være mye mer.