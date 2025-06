Dosa Divas handler om å bekjempe et ondt hurtigmat-imperium

Utvikleren Outerloop Games har nettopp avslørt sitt neste prosjekt under Day of the Devs. Kjent som Dosa Divas, handler dette spillet om å bekjempe et ondt hurtigmat-imperium, og gjør det ved hjelp av turbasert kamp.

Spillet beskrives som et "krydret narrativt turbasert RPG", og det dreier seg om to søstre som har forsonet seg etter mange år fra hverandre i et forsøk på å ta ned en hurtigmatkjede og å koble samfunnet til sine fargerike tradisjoner igjen. For å gjøre dette blir vi lovet plattformkjøring gjennom livlige landsbyer, kamper med bedriftens bøller, emosjonelle samtaler med kjære, og til og med sjansen til å sette oss ned for et nydelig måltid før vi skilles.

På en måte litt som Clair Obscur: Expedition 33, blir vi fortalt at Dosa Divas turbasert handling også har et tidselement som ser spillerne trykke på en handlingsknapp akkurat når et angrep lander for å forsterke skaden og for å styrke blokker mot angrep også. I tillegg til dette Spirit Powers kan spillerne spesifisere sine builds i en av fem smaksprofiler som effektivt fungerer som elementer, slik at du kan utnytte fiendens svakheter.

Matlagings- og måltidssystemet er Dosa Divas måte å knytte kontakt med landsbyene du reiser til, ettersom du kan sanke, fiske og bytte for å samle ingredienser som brukes til å lage alle slags "deilige, solide måltider" som vil forbedre omdømmet ditt hos lokalbefolkningen.

Hvis dette har vekket interessen din, kan du glede deg over at Dosa Divas er nærmere enn det er lenger unna, ettersom spillet er planlagt å komme på PC og konsoller en gang tidlig i 2026.