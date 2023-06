Dota 2 har fjernet sitt Battle Pass, er det på tide at andre livespill gjør det samme.

HQ

Valve kunngjorde nylig at de setter en stopper for Dota 2's Battle Pass. Battlepasset, som en gang var kjent som The Compendium, ble solgt i forbindelse med alle The International-turneringer og innbrakte millioner av dollar til premiepotten, men ifølge Valve var det ikke verdt tiden og innsatsen.

Det var så få som kjøpte Battle Pass at Valve bestemte seg for (i et utrolig trekk med tanke på trendene i moderne spill) at de heller skulle fokusere på å oppdatere spillet og gi innhold til alle spillere, uansett hvor mye penger de har brukt på Dota 2.

Det er avskyelig at vi må rose denne avgjørelsen så mye, men når du ser deg rundt på de andre kongene av live-tjenester og ser at alle ikke bare vil ha så mye penger fra deg som mulig, men at de også vil ha tiden din, virker det som om vi like gjerne kan slutte å spille noe som helst med vennene våre og i stedet søke et ensomt liv med enspillertitler. På spørsmål om hvor mye penger som er nok, vil de fleste spillselskaper le av spørsmålet, og de vil ha mer og mer fra sine melkekuer, helt til neste store trend kommer og får dem til å stenge serverne sine, mens de et halvt år tidligere sverget på at de hadde forandret spillverdenen for alltid.

I stedet har Valve denne gangen sett på hvordan de faktisk kan legge inn innsats i Dota 2 og gått bort fra den enkle veien med kosmetikk. Selskapet er fortsatt ute etter din tid og dine penger, misforstå meg rett, men det finnes mye bedre måter å fylle lommene på og holde forbrukerne fornøyde på enn Battle Pass-modellen.

Battle passes er kanskje den mest vellykkede svindelen i videospillhistorien. "Åh", sier den ansiktsløse direktøren, "vi hørte at dere hatet å spille om de beste skinsene i spillet, så nå har vi gjort dem tilgjengelige for alle."

Man skulle tro at det hørtes bra ut, løsningen på alle problemer, men så er det slik at man ikke kan få Battle Pass uten å bruke penger, mens man tidligere i de fleste av disse spillene kunne få en loot box hver gang man steg i nivå eller fullførte utfordringer. Dessuten må du nå bruke så mye tid som mulig på å spille spillet, ellers risikerer du å gå glipp av sesongens skins som aldri kommer tilbake igjen. Der loot boxes bare ba om penger og la ansvaret på spilleren når det gjaldt å velge om man ville kjøpe dem eller ikke, spiller battle passes på frykten for å gå glipp av noe, og tvinger deg til å bruke penger og tid på å få de samme skinsene som alle andre. Det er ingen tilfeldighet, ingen moro i å få noe i en eske som vennen din ikke fikk.

Selv i ekstremt grådige tilfeller som Overwatch 2 er det fortsatt skins du ikke kan tjene, men i stedet må kjøpe til ublu priser i spillbutikken. Nylig, med Invasion Bundle for Overwatch 2, har Blizzard annonsert at man må betale 15 dollar for noe som tidligere var lovet å være en del av basisspillet, og de reklamerer for at det er et skin til 19 dollar i pakken. Med en pris på 19 dollar, prisen på et nytt indiespill, må vi spørre om dette i det hele tatt kan regnes som mikrotransaksjoner lenger.

Et poeng som Valve tok opp i blogginnlegget sitt om hvorfor de gir opp battle passes, var at nesten ingen kjøper dem. Hvis dette gjelder for andre populære live-tjenestespill, blir det enda vanskeligere å forsvare en battle pass-modell, ettersom det ikke bare beviser at disse titlene fokuserer på grådighet fremfor å gjøre seg selv bedre, men også at de bare henvender seg til "hvalene", det vil si de som har nok penger og tid til at de gjerne kaster bort store summer for de nyeste skins, emotes osv.

Jeg tror vi har latt battle passes gå ut på dato, og for noen titler er det på høy tid å droppe dem til fordel for å faktisk presentere nytt innhold for spillerne som gir dem lyst til å spille spillet. Det er umulig å fjerne battle pass fra en tittel som Fortnite, men Epic Games klarer likevel å tilføre Fortnite nye våpen, kartoppdateringer og annet med jevne mellomrom. Det samme kan ikke sies om andre titler, og som alltid vil en lojal fanskare skapes mer av et solid spill som får konstant oppmerksomhet, enn en utgivelse som bare fokuserer på hvor mye penger den kan tjene på spillerbasen på kortest mulig tid.