Dota 2s siste helt er her

HQ

Mens Valve har en ny MOBA-koking i Deadlock, med mindre du er i playtesten (som riktignok ikke er så vanskelig å komme inn på), sitter du fast med old-school Dota 2. Det er imidlertid ikke slik at Valve har forlatt en av sine mest populære titler noensinne, noe som bevises av inkluderingen av en ny helt og begivenhet.

Dota 2 Vanligvis får vi en ny helt eller to hvert år, og etter introduksjonen av Ringmaster tidligere i år, har vi nå fått Kez, en fugl som ikke kan fly og som svinger sverd. Kez kan bytte mellom to kampstiler, låse opp forskjellige evner for hver av dem og gi seg selv flere krefter enn det er dager i uken, ifølge et innlegg fra Valve.

Kezs introduksjon varsler også slutten på Crownfall, en begivenhet i spillet som har gjort det mulig for spillere å utforske historien til noen få av Dota 2s helter, så vel som verden de lever i. Den siste handlingen av Crownfall vil løpe frem til 15. januar 2025, så hvis du ennå ikke er fanget opp, vil du kanskje begynne å spille.