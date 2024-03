Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons får gratis DLC

HQ

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons Sacred Reunion ble lansert for nesten et år siden og fikk hovedsakelig positive anmeldelser. I stedet for å forsøke å modernisere serien, slik mange utviklere har forsøkt (og mislyktes med), gikk Secret Base tilbake til opprinnelsen både når det gjelder spill, historie og grafikk.

Det eneste de fleste klaget over, var at dette beat 'em up-spillet manglet co-op online, noe som er en merkelig utelatelse med tanke på at det er en sjanger som virkelig vokser når man spiller sammen med andre. Heldigvis er det nå på tide å endre på dette - og vi får også mye mer enn det.

En ny gratis DLC kalt Sacred Reunion lanseres 4. april, og i tillegg til online co-op får vi også ting som en versus-modus, tre nye brawlers og mye annet. Sjekk ut traileren nedenfor for å få en god oversikt over hva utvikleren Secret Base vil skjemme oss bort med neste måned.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons er ute nå til PC, PlayStation, Switch og Xbox.