Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons får lanseringsdato

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ble annonsert tidligere denne måneden, og det ble bekreftet at den ville bli lansert i løpet av sommeren. Nå vet vi mer nøyaktig når vi kan vente oss comebacket til Billy og Jimmy Lee, ettersom en ny trailer avslører den nøyaktige datoen.

Det viser seg at Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons lanseres 27. juli, og heldigvis vil de fleste spillere kunne bli med på beat 'em up-moroa, ettersom det kommer til både PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Utvikleren Secret Base og utgiveren Modus Games sier at dette vil by på "seriens klassiske estetikk med oppfrisket pikselgrafikk, oppdaterte, men trofaste fremtoninger for både helter og skurker som vender tilbake, og et medrivende lydspor" - noe som høres veldig bra ut. Det har også roguelite-elementer og et større utvalg spillbare figurer, inkludert Marian, som var kjæresten til Billy som måtte reddes i det første spillet (og senere ble myrdet i oppfølgeren).

Som du kanskje allerede har gjettet, tilbyr Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons lokal co-op (online co-op vil bli lagt til etter utgivelsen) og ser ut til å være noe fans av fjorårets Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge virkelig bør sjekke ut.

