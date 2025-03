Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons får to nye spillbare figurer gratis

HQ

Det er få ting spillere ser ut til å være så lei av som å måtte punge ut mer penger for ekstra innhold til allerede dyre spill, der en ny farge på et våpen eller en meningsløs pyntegjenstand som knapt er synlig under spillingen uansett kan koste like mye som en helt ny indie-tittel.

Men... ikke alle jobber på dette premisset, og utvikleren Secret Base og utgiveren Maximum Entertainment har nå noen gode nyheter å by på. De lanserer nemlig ikke mindre enn to nye spillbare karakterer til 2023s kritikerroste eventyr Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, altså ikke bare en billig kosmetisk oppdatering, og du betaler ikke en krone for det.

De to nykommerne er :

JEFF - Jeff var en barndomsrival av Lee-brødrene, og trente sammen med dem i kampsporten Sōsetsuken. Men etter hvert som ferdighetene hans sakket akterut, vokste sjalusien. Jeff var fast bestemt på å overgå Billy og Jimmy, og forlot den edle stien for å begi seg ut på gata, der han kombinerte karate med Sōsetsuken for å utvikle en farlig og uforutsigbar kampstil.

ABORE - Abore er en massiv eks-soldat med en stoisk oppførsel, og han kjemper med rå kraft og urokkelig ro. Hans utrolige styrke og utholdenhet har fått noen til å lure på om han er en mann eller noe mer. Den stillferdige slåsskjempen gir ingen svar, bare knusende slag.

Men vet du hva som er enda bedre enn å lese om dem? Vel, å se spillet med egne øyne selvfølgelig, og det kan du gjøre i traileren nedenfor.

Begge karakterene vil bli lagt til i april, og det er lovet at seks til vil bli med i løpet av resten av året. Hvis du ikke kan få nok av Double Dragon, vil vi minne deg på at Arc System Works' kommende Double Dragon Revive også vil bli utgitt senere i år, noe som betyr at alle som ønsker å gå fra venstre til høyre og slå folk i ansiktet, vil ha en veldig fin 2025.