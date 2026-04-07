Double Dragon-skaperen Yoshihisa Kishimoto gikk bort i en alder av 64 år

En av spillverdenens sanne pionerer har forlatt oss. Yoshihisa Kishimoto, skaperen av klassikere som Double Dragon og Kunio-kun, har gått bort i en alder av 64 år. Nyheten ble bekreftet av sønnen, som kunngjorde at faren hadde gått bort 2. april.

"Jeg beklager å måtte informere dere om at min far har gått bort den 04/02/2026. Tusen takk for alt du har gjort for meg i løpet av mitt liv. Vær så snill å tilgi oss at vi vil opptre i familiebegravelsen. Jeg håper dere vil fortsette å glede dere over min fars verk, inkludert Kunio-kun."

Kishimoto var en av de virkelige tungvekterne i arkade-æraen. På 1980-tallet jobbet han først hos Data East, der han bidro til titler som Cobra Command og Road Blaster, før han gikk videre til Technos, stedet der han virkelig sementerte navnet sitt i historiebøkene med Nekketsu Kōha Kunio-kun (eller Renegade for oss i Vesten).

Spillet la i bunn og grunn grunnlaget for hele beat 'em up-sjangeren, og som om ikke det var nok, fulgte han opp med Double Dragon, som ble en verdenssensasjon og tok sjangeren til et helt nytt nivå. Det som gjør Kishimoto spesielt fascinerende, er at mye av arbeidet hans var inspirert av hans eget liv. Som tenåring var han tydeligvis ikke helt fremmed for slåsskamper, noe som direkte påvirket spillverdenene hans.

Kishimoto etterlater seg med andre ord en utrolig arv, som ikke bare lever videre i hans egne spill, men også i DNA-et til beat 'em up-sjangeren, som han var med på å forme.

Hvil i fred.