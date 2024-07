Double Fine har ikke utelukket å lage et tredje Psychonauts-spill ennå

Mens vi elsket Psychonauts 2 og fremdeles anser det som et av de beste moderne plattformspillene, er det ingen hemmelighet at utviklingen av oppfølgeren var en utfordrende for Double Fine. Dette har vært en svært offentlig historie takket være den 33-delte dokumentarserien PsychoOdyssey som fulgte produksjonen av spillet, og apropos dette, rett før helgen kom en overraskende epilogepisode som ga oss noen smakebiter på hva Double Fine holder på med for tiden.

I episoden nevnte senior VFX-artist Tazio Coolidge at han ville være åpen for å vende tilbake til Psychonauts "fordi vi har alle disse erfaringene", men bemerker at det "ville være jævlig vanskelig, dude". Dette ble så fulgt opp av en annen utvikler som la til at "kanskje vi lager en tredje en dag", noe et annet teammedlem fulgte opp med bare "nei ..."

Det virker selvsagt som om Double Fine er en blandet pose med hva de ønsker å gjøre med Psychonauts-serien. Med tanke på at det var 16 års ventetid mellom det første og det andre spillet, er det kanskje greit for Double Fine å ta en pause og komme tilbake til plattformspillet om noen år.