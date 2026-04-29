Double Fine hinter til remake av Psychonauts, mer enn 20 år etter utgivelsen

Er en Psychonauts nyinnspilling på vei? For bare en dag siden hadde vi kanskje sagt nei, men nå ser det ut til at Double Fine har teaset for en nyutgivelse av det klassiske eventyrplattformspillet fra 2005, komplett med ny grafikk som minner mer om oppfølgeren fra 2021.

Svar på en fan på Twitter / X, som sa at de ba om en nyinnspilling av Psychonauts med grafikken til det andre spillet. Forespørselen kom fra en forståelse av at Psychonauts 3 sannsynligvis ikke vil komme ut når som helst snart. Ut av ingenting svarte Double Fine med følgende :

"Dag 1 av å erkjenne at vi er enige - dette ville virkelig være fantastisk, og vi vil gjerne gjøre det ... en dag...."

Dette bekrefter selvfølgelig ikke at vi får en nyinnspilling, bare at Double Fine gjerne vil gjøre det, med mange ellipser for å gjøre erten enda mer vag. Det "en dag" -aspektet ved svaret kan bety at det er et prosjekt langt nede på linjen, eller overraskende nær. Interessen for en nyinnspilling er i det minste tydelig, og selv om Psychonauts ikke er den største franchisen der ute, er det i kommentarene under Double Fines innlegg mange fans som hevder at de ville kjøpt spillet igjen så snart det ble utgitt på nytt.

Akkurat nå er Double Fines fokus på Kiln, det merkelige og unike partyspillet der du lager din egen keramikk for å banke opp andres potter, kanner, vaser eller hva de nå har laget. Så får vi se hva som kommer etter det.