Double Fine kunngjør det kaotiske spillet « Thank You Bus Driver for PC

Double Fine er ikke lenger en del av Xbox Game Studios, og har nettopp gitt ut det utmerkede spillet Keeper på PlayStation 5 helt ut av det blå. Nå har studioet kunngjort det «kaotiske bussjøringsspillet» « Thank You Bus Driver for PC, men det er foreløpig ingen utgivelsesdato.

I « Thank You Bus Driver tar du rollen som byens bussjåfør, og prøver ganske enkelt å komme deg gjennom dagen med «minimalt regelbrudd».

«Din buss, dine regler! Hvem bryr seg om at de endres hver eneste dag? Og at depotet stadig legger til nye regler? Og at noen av disse reglene bare ber om å bli brutt? Det spiller ingen rolle! Gi noen av de irriterende regelbryterne en smekk for å minne dem på hvem som bestemmer på veien. Og hvis de er gjengangere? Inndra bussrettighetene deres – via bakdøra.»

Du må holde de uregjerlige passasjerene i sjakk mens du kjører mot neste holdeplass, samtidig som du unngår fotgjengere og møtende trafikk – og selvfølgelig må du også komme frem i tide!

Thank You Bus Driver Ser helt sprøtt ut og passer veldig godt til Double Fines stil. Spillet er annonsert for PC og vil bli utgitt på Steam, GOG, Humble Store og itch.io, selv om det fortsatt ikke er noen utgivelsesdato.

Se den første kaotiske traileren nedenfor.