Double Fine lover å lage « Brutal: Legend 2» hvis Kickstarter-kampanjen når 100 millioner dollar

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For relativt kort tid siden kunngjorde utvikleren Double Fine planer om å starte en Kickstarter-kampanje som en del av en nylig gjennomført spilljam for å avgjøre hvilket prosjekt de skal satse på neste gang. Denne Kickstarter-kampanjen er nå i gang, noe som betyr at vi kjenner til belønningene og til og med strekkmålene som tilbys, der sistnevnte er spesielt interessante.

Målet med kampanjen er fremdeles bare å finansiere utviklingstiden som trengs for å fikse feil og finjustere prototypen fra spilljammet som er valgt av fellesskapet, mens strekkmålet (og det er virkelig et ambisiøst mål) vil føre til at en etterlengtet oppfølger blir en realitet.

Double Fine lover at hvis kampanjen når 100 millioner dollar, vil de offisielt lage «Brutal Legend 2», og utvikleren legger til «ja, virkelig.»

Den store utfordringen blir å nå dette astronomiske beløpet, ettersom Kickstarter-kampanjen vil være aktiv frem til 30. september. Riktignok har den nesten allerede knust sitt grunnleggende mål, ettersom den er innen rekkevidde av å nå grunnbeløpet på 296 238 pund, noe som sannsynligvis vil bli overgått i løpet av de neste timene. Spørsmålet blir da om den kan skaffe rundt 99,5 millioner dollar for å lage «Brutal Legend 2»...