Double Fine ser ikke ut til å utelukke en Brütal Legend oppfølger på et eller annet tidspunkt

HQ

Double Fine-klassikeren Brütal Legend feiret visstnok 15-årsjubileum sist søndag, og i den anledning har studioet nå publisert et langt kjærlighetsbrev til sin metallklassiker som absolutt er verdt å lese.

For de som håpet at studioet ville kunngjøre Bütal Legend 2 samtidig, har vi dårlige nyheter ... men også litt håp å tilby. For ingen oppfølger er tilsynelatende på gang, men community manager Harper Jay MacIntyre skriver likevel at det er noe folk kontinuerlig ber om og legger til:

"... selv om det ikke ligger i kortene for øyeblikket, er det absolutt et univers mange her i studioet lurer på å vende tilbake til."

Studiosjefen, bransjelegenden og den generelt flotte fyren Tim Schafer selv kommenterer også dette og forteller oss samtidig at han tydeligvis har tenkt mye på det, for han har en idé om hvordan han vil at del to skal fungere :

"Folk spør om Brütal Legend 2 hele tiden, og jeg er splittet med hensyn til det. Jeg vet at noen av dem vil ha en videreutvikling av RTS-greiene, og noen av dem vil bare ha God of War med Eddie Riggs. Jeg forstår logikken i å lage det andre alternativet, men jeg er mye mer begeistret for det første."

Om det noen gang blir en Brütal Legend 2 gjenstår å se - men det høres ut som om håpet lever, gjør det ikke?