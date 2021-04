Double Fine sier at Psychonauts 2 er spillbart og vil ankomme i 2021 som planlagt

Du ser på Annonser

Etter flere utsettelser og påvirkning av den globale pandemien er det ikke overraskende at fansen er i tvil om hvorvidt Psychonauts 2 kommer som planlagt i år. Vel vitende om dette har Double Fine flere ganger sagt at Psychonauts 2 kommer i år, både i januar (via en videooppdatering) og igjen tidligere denne måneden da de svarte på en fans spørsmål på Twitter.

I går, 19. april, var det 16 år siden det originale Psychonauts ble sluppet. Mens de feiret dette blant annet ved å annonsere at Psychonauts selges med 50% avslag på Steam akkurat nå, brukte Double Fine anledningen til å fortelle oss at Psychonauts 2 nå er spillbart og at det vil komme i år som planlagt:

"And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious 'cactus accident' to happen to me...

But it is real. It is playable. It is coming."

Tydeligere får det ikke blitt. Det ser ut til at vi snart får fingrene i Psychonauts 2, som er planlagt for PC, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series.