Double Fine, som nettopp har avsluttet samarbeidet med Xbox, har nå lansert « Keeper på PlayStation 5

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Da Keeper ble lansert for snart ett år siden, i oktober 2025, var det på det tidspunktet eksklusivt for både PC og Xbox Series X/S, uten noen versjon i sikte for andre plattformer. Double Fine Productions, som frem til i sommer var en førstepartsutvikler for Xbox Game Studios, har imidlertid siden skilt lag med Microsofts spillavdeling og tatt med seg sin IP, og det er derfor konsolleksklusiviteten nå går mot slutten.

Som en del av den pågående State of Play-sendingen har Double Fine nettopp avslørt at de bringer « Keeper til PlayStation 5, og det skjer allerede... i dag! Ja, du kan nå få tak i det kunstneriske fyrtårn-eventyrspillet på en Sony-konsoll, for å se hvordan Double Fines nest siste prosjekt med Xbox til slutt ble (det siste var keramikkprosjektet «Kiln», som ble lansert i april).

Skal du skaffe deg et eksemplar av « Keeper på PS5?