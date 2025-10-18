Double Fines nyeste perle klarer ikke å tiltrekke seg spillere på Steam

HQ

Vi har blitt bortskjemt av Double Fine med flere fremragende utgivelser det siste tiåret. Fra Psychonauts 2 til Broken Age, for ikke å snakke om de svært respektfulle remasterne av mange pek-og-klikk-klassikere som Day of the Tentacle, Grim Fandango og Full Throttle.

Men studioets nyeste tittel Keeper, der du spiller som et fyrtårn (ja, virkelig), ser ut til å slite - i hvert fall på Steam. Og selv om det noe bisarre og abstrakte konseptet har fått en varm mottakelse av kritikerne, inkludert oss her på Gamereactor, der vi hyllet spillet som en herlig blanding av unikt gameplay og surrealistiske miljøer, har det ikke klart å tiltrekke seg et publikum.

I skrivende stund er det bare 140 aktive spillere i spillet på Steam, med en topp på 165 tidligere i ettermiddag da det ble lansert. Så spørsmålet er hvorfor? Dette er svimlende lave tall, og man kan spørre seg om det handler om dårlig markedsføring, eller et konsept som rett og slett føles for fremmedartet for de fleste spillere? Uansett håper vi selvfølgelig at Keeper får opp lyset i løpet av de kommende dagene - og tiltrekker seg flere spillere.

Hvis du ennå ikke har lest vår anmeldelse av Keeper, så gjør det.

Så hva tror du? Har Keeper bare blitt oversett, eller er spillerne rett og slett ikke interessert?