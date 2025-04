Doug Bowser sier å "følge med" for en fremtidig Mario 3D på Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch 2 vil ikke inneholde et nytt 3D Mario-eventyr som konsollens lanseringstittel, og i stedet vil det være opp til hans venn DK å fylle enspillerplattformen med Donkey Kong Bananza den 17. juli. Men det betyr ikke at Nintendos offisielle maskot og verdens mest gjenkjennelige ikon i videospillindustrien tenker på å pensjonere seg i 40-årene, hvis man skal tro Doug Bowser, president for Nintendo of America, ifølge CNN.

Bowser hevder at Nintendo har et stort utvalg av åndsverk som gradvis vil bli lagt til i den kommende konsollens katalog, og på spørsmål om vi snart får se en ny 3D-Mario, nærmere bestemt om det blir en Odyssey 2, var svaret "stay tuned".

"Følg med. Du vet, vi har en lang, lang katalog og en lang liste med (åndsverk) som jeg er sikker på vil finne veien til plattformen."

Så det virker logisk å tro at vi får se en ny Mario-hoveddel på Switch 2. EAD Tokyo, som utviklet Super Mario Odyssey, har ikke bekreftet noen utvikling de siste åtte årene, selv om det er utallige stemmer som bekrefter at navnet deres vil vises i Bananzas studiepoeng. Det virker som en rimelig antagelse at når utviklingen av den nye Donkey Kong er fullført, har teamet returnert til Mushroom Kingdom for å forberede seg på stjernens retur.

Når tror du vi får se det neste 3D Mario-spillet?