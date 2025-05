Doug Bradley vender tilbake til skrekkens verden i Thorns

Helvetes porter står vidåpne i Thorns, en ny skrekkfilm som regissøren beskriver som en hyllest til 80-tallets monsterfilmer, spekket med praktiske effekter og bøttevis med blod. I hovedrollen ser vi ingen ringere enn Doug Bradley - kanskje mest kjent for sin rolle som Pinhead i Hellraiser - han spiller en mystisk biskop som er besatt av bibelske profetier, og som blir kastet inn i et apokalyptisk mareritt etter at et radiosignal fra verdensrommet åpner helvetes porter.

Thorns Filmen vil bli vist på ulike filmfestivaler i løpet av året og forventes å komme på kino og strømming akkurat i tide til Halloween. Sjekk ut den stemningsfulle traileren nedenfor.

Høres Thorns ut som noe for deg?